Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea, introdotti da una clip che riassume alcuni momenti successivi alla loro uscita dal programma, entrano nello studio di "Uomini e Donne" accolti con un grande e caloroso applauso del pubblico. La dama, prima di raccontare cosa è successo in questo tre mesi trascorsi con il suo cavaliere, approfitta per commentare alcune dinamiche che si sono create durante la sua assenza e in particolare si scaglia contro Arcangelo. "Non lo si può nè sentire nè vedere. Non ne faccio una colpa a te, però, ma a queste tre o quattro qui dietro che sono ancora qui", attacca Barbara. "Potresti dirmi il tuo nome che non ti conosco?", la stuzzica Arcangelo. "È vero che non ho più il cartellino, Barbara", replica la dama. "Fa l'uomo altolocato", interviene Gianni Sperti. "No, non solo altolocato. Sapessi da dove arrivo, anzi ricordati da dove arrivo", ribatte il cavaliere.