"Uomini e Donne", la scelta di Gianmarco in prima serata su Canale 5

Ha ricevuto migliaia di corteggiatrici ed è stato uno dei tronisti più amati, ma ora per Gianmarco Steri è arrivato il momento di decidere con quale ragazza lasciare il programma condotto da Maria De Filippi. Proprio per celebrare questo momento speciale, la puntata "Uomini e Donne: la scelta di Gianmarco" andrà in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 30 maggio.