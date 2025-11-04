L'ex tronista torna per raccontare quello che è accaduto nelle ultime settimane
© Da video
A "Uomini e Donne" è andato in scena il confronto definitivo tra Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. L'ex tronista è stata protagonista nelle ultime settimane di un'intricata vicenda sentimentale che l'ha vista tornare indietro sulla sua scelta: da qualche settimana, infatti, l'ex volto di "Temptation Island" ha terminato la sua storia con Ciro per intraprenderne una con il corteggiatore che aveva deciso di non scegliere, Gianmarco Steri.
Per questo, Maria De Filippi ha invitato tutti e tre nello studio di "Uomini e Donne" nella puntata di martedì 4 novembre. Martina e Gianmarco entrano nello stesso momento, il ché fa scattare subito Gianni Sperti: l'opinionista chiede se siano già insieme. "L'hanno chiesto loro di entrare insieme" è stata la replica di Maria De Filippi. risposta della conduttrice. Martina e Gianmarco arrivano insieme in studio, ma non mano nella mano. A parlare per prima è Martina, che esordisce spiegando il motivo per cui ha deciso di non prendere parte alla scorsa puntata in cui era già stato affrontato in parte l'argomento. Secondo De Ioannon, infatti, sarebbe stato meglio presentarsi in trasmissione dopo aver parlato con Ciro.
Poi, con queste parole descrive la sua situazione attuale con Gianmarco: "Ho letto la definizione di frequentazione e prevede che ci sia l'esclusività. Posso dire che è l'inizio di una storia". La nuova coppia spiega che Martina non ha tradito Ciro: "Ci siamo visti il 14 ottobre per la prima volta", dicono. Da qui si apre una lunga discussione, con Tina Cipollari che guida il moto accusatorio nei confronti di Martina: secondo l'opinionista, infatti, la ragazza non è stata sincera del tutto nel terminare la sua storia con Ciro.
Martina, poi, stanca delle accuse, chiede a Ciro se abbia tradito nella sua storia precedente portando l’ex fidanzato a ribattere ricordandole che anche lei ha tradito nella sua precedente relazione ma Martina nega sottolineando di non aver tradito e di essersi avvicinata a un'altra persona quando la storia è finita. Insomma, Martina e Gianmarco sono pronti a vivere questa nuova storia dopo aver chiuso con il passato, l'amore durerà stavolta?