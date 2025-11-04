Per questo, Maria De Filippi ha invitato tutti e tre nello studio di "Uomini e Donne" nella puntata di martedì 4 novembre. Martina e Gianmarco entrano nello stesso momento, il ché fa scattare subito Gianni Sperti: l'opinionista chiede se siano già insieme. "L'hanno chiesto loro di entrare insieme" è stata la replica di Maria De Filippi. risposta della conduttrice. Martina e Gianmarco arrivano insieme in studio, ma non mano nella mano. A parlare per prima è Martina, che esordisce spiegando il motivo per cui ha deciso di non prendere parte alla scorsa puntata in cui era già stato affrontato in parte l'argomento. Secondo De Ioannon, infatti, sarebbe stato meglio presentarsi in trasmissione dopo aver parlato con Ciro.