A "Uomini e Donne" Agnese getta la spugna con Federico

La dama sempre più stanca delle esternazioni del cavaliere: "Ci salutiamo in amicizia"
© Da video
Sarà davvero finita tra Agnese e Federico? La coppia, nata a "Uomini e Donne", continua il suo tira e molla. Nella puntata in onda giovedì 6 novembre, la dama è tornata a parlare del suo rapporto travagliato con il cavaliere. Tuttavia, l'uomo continua a non essere convinto di questa relazione, continuando a sostenere di non provare un'attrazione così forte nei confronti di Agnese.
Le giustificazioni dell'uomo continuano a essere poco convincenti però, tanto che anche Maria De Filippi ci ride sopra. "Dobbiamo parlare un attimo con calma - spiega lui -, tu la prima volta mi hai rifiutato quando volevo un approccio importante. Lì non so perché mi sono bloccato". "Mi sono bloccata solo e soltanto io", è la replica di Agnese. "Ti mando a quel paese adesso - continua la dama -. Se parli è peggio, ogni volta che lo fai mi fai sanguinare le orecchie".
Intanto, lui decide di ballare con Lucia. "Mi ha chiesto il numero - spiega la nuova dama -, è simpatico. Anche se so che non sono il suo tipo, però ci sta". Intanto, la richiesta di Federico è assurda: secondo il cavaliere, Agnese non dove uscire con altri uomini: "Non ti basta che dal 50% sei arrivata al 70%?", chiede lui. "No, anzi, tu me lo hai fatto scendere definitivamente al dieci: ci sono delle cose di lui che mi fanno e mi faranno sempre impazzire però non ce la faccio più".