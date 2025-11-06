A "Uomini e Donne" Agnese getta la spugna con Federico

Intanto, lui decide di ballare con Lucia. "Mi ha chiesto il numero - spiega la nuova dama -, è simpatico. Anche se so che non sono il suo tipo, però ci sta". Intanto, la richiesta di Federico è assurda: secondo il cavaliere, Agnese non dove uscire con altri uomini: "Non ti basta che dal 50% sei arrivata al 70%?", chiede lui. "No, anzi, tu me lo hai fatto scendere definitivamente al dieci: ci sono delle cose di lui che mi fanno e mi faranno sempre impazzire però non ce la faccio più".