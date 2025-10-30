"Uomini e Donne", il chiarimento tra Agnese e Federico: "Devo dirti che non sono innamorata"

Il cavaliere e la dama decidono di restare possibilisti sulla riapertura della loro frequentazione
© Da video
"Ha detto che si è spaventato dal mio vedermi così sicura". Agnese inaugura con queste parole, davanti a Maria De Filippi, il riavvicinamento con Federico a "Uomini e Donne". Ma la ripresa della conoscenza tra i due resta tutt'altro che scontata.
Durante il ballo i due si sarebbero chiariti. "Si è avvicinato molto ma tanto dirà che sono stata io", dice sarcasticamente Agnese. Federico conferma che i toni si sono abbassati tra i due: "Le ho detto pure che le voglio bene", afferma. E poi spiega cosa lo aveva scosso della sua frequentazione con la dama, nelle ultime settimane: "Le ho detto che dopo tre volte che ci eravamo visti io mi ero proprio spaventato, avevo visto da parte sua una cosa forte forte - dice -, mi sono spaventato e mi sono bloccato".
Agnese a quel punto ci tiene a mettere le cose in chiaro anche dal suo punto di vista. "Fede, io devo dirti che non sono innamorata - sottolinea la dama -. Mi sei piaciuto più di altri ma non sono innamorata". E davanti a Maria De Filippi raccontano che la loro conoscenza era stata caratterizzata da lunghe videochiamate e numerosi messaggi, come in una conversazione senza fine. "Le pause erano quando vedeva le altre", lo stuzzica Agnese. Nel frattempo la dama aveva iniziato una frequentazione con il cavaliere Federico R. e Federico sembra ingelosirsi al pensiero. Alle parole di Agnese, "Io con Federico R. sono stata molto bene ieri sera, è stato molto affettuoso", risponde piccato: "Anche io sto bene con il cagnolino mio". Saranno da capire gli sviluppi, intanto la dama ribadisce: "Io sono libera".