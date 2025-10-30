"Uomini e Donne", il chiarimento tra Agnese e Federico: "Devo dirti che non sono innamorata"

Durante il ballo i due si sarebbero chiariti. "Si è avvicinato molto ma tanto dirà che sono stata io", dice sarcasticamente Agnese. Federico conferma che i toni si sono abbassati tra i due: "Le ho detto pure che le voglio bene", afferma. E poi spiega cosa lo aveva scosso della sua frequentazione con la dama, nelle ultime settimane: "Le ho detto che dopo tre volte che ci eravamo visti io mi ero proprio spaventato, avevo visto da parte sua una cosa forte forte - dice -, mi sono spaventato e mi sono bloccato".