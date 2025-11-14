Al "Grande Fratello" esplodono le liti tra le donne

Francesca non crede a Rasha, Grazia e Giulia si lanciano accuse reciproche e Ivana parte all'attacco di Domenico
Il clima si fa molto teso nella Casa del "Grande Fratello". Nelle ultime ore sono fioccate le litigate a partire da Francesca e Rasha. Per la mamma romana la ragazza si sarebbe avvicinata a Omer solo per strategia e non per reale interesse, mentre Ivana è esplosa contro Domenico, rinfacciandogli di essere stato maleducato nei suoi confronti. Sono volate accuse anche tra Grazia e Giulia: la toscana ritiene la coinquilina troppo debole per arrivare in finale e le rimprovera di essersi spenta parecchio nell'ultimo periodo.
I ragazzi stanno rispondendo ad alcune domande sul legame Jonas e Anita, ma durante il gioco tra Francesca e Rasha l'aria si fa tesa. Francesca sostiene che alcuni concorrenti si siano avvicinati ai più forti per strategia e insinua che il flirt tra Rasha e Omer sia nato per dinamiche di gioco, destinato a spegnersi fuori dal programma. Flaminia e Domenico intervengono per difendere l’amica, mentre Rasha accusa Francesca di fare la finta buona. Le ricorda poi i complimenti ricevuti da lei in passato e le chiede perché abbia cambiato idea. Simone interviene in favore della mamma, chiedendo cosa resti a Rasha oltre la relazione. Grazia però la difende, sostenendo che la ragazza si apre solo con chi ritiene meritevole. Simone continua a non vedere in lei una personalità forte, giudicandola troppo lamentosa.
Durante il pranzo, rispondendo a una domanda di Grazia, Ivana confessa di essere infastidita dalle accuse ricevute: Benedetta l’ha definita sia spettatrice che giocatrice, due ruoli che lei vede in contrasto. Grazia la supporta sostenendo che, in realtà, gioca con grande eleganza. Ivana sottolinea poi di aver sempre mantenuto rispetto, anche quando Domenico si è rivolto a lei con modi maleducati. Il diretto interessato, però, ribalta l’accusa e sostiene che la maleducata tra i due è lei. I casalinghi si ritrovano per un chiarimento. L'avvio è teso: Domenico vuole capire perché sia stato definito "cafone", mentre Ivana spiega che più delle parole l’ha ferita l'atteggiamento, quel senso di superiorità che l’ha fatta sentire sminuita. L'uomo ribadisce che si tratta solo di una percezione. Il confronto cambia tono quando Ivana chiede scusa per aver usato quel termine; Domenico ricambia, ammettendo che anche lui ha esagerato.
Non c'è pace nemmeno per Grazia e la più piccola della Casa, Giulia. Le domande provocatorie di Jonas e Anita sono infatti l'occasione per la resa dei conti tra le due donne, che si rimproverano a vicenda freddezza e distanza. Grazia afferma di vedere Jonas in finale, mentre non immagina lo stesso destino per Giulia. Secondo lei, la ventenne è cambiata: appare fragile, demotivata, incapace di reagire alle difficoltà del gioco. "Perché ti stai indebolendo? Sei talmente pura…", insinua Grazia, convinta che Giulia presto si “spegnerà”. La ragazza ammette di sentirsi insicura e forse non destinata alla finale, ma trova ingiusto che venga criticata per il suo recente umore triste. Se Grazia avesse davvero tenuto a lei, l’avrebbe raggiunta e confortata: "Stavo male e tu non lo hai capito". Grazia ricorda però che anche Giulia, in passato, non sia stata presente nei suoi momenti difficili, mentre altre coinquiline sì.