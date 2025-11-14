Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
2025
HomeEdizione 2024Edizione 2023Edizione 2022Edizione 2021Edizione 2020Edizione 2019
Speciale Grande Fratello
casa litigarella

Al "Grande Fratello" esplodono le liti tra le donne

Francesca non crede a Rasha, Grazia e Giulia si lanciano accuse reciproche e Ivana parte all'attacco di Domenico

14 Nov 2025 - 10:18
© Da video

© Da video

Il clima si fa molto teso nella Casa del "Grande Fratello". Nelle ultime ore sono fioccate le litigate a partire da Francesca e Rasha. Per la mamma romana la ragazza si sarebbe avvicinata a Omer solo per strategia e non per reale interesse, mentre Ivana è esplosa contro Domenico, rinfacciandogli di essere stato maleducato nei suoi confronti. Sono volate accuse anche tra Grazia e Giulia: la toscana ritiene la coinquilina troppo debole per arrivare in finale e le rimprovera di essersi spenta parecchio nell'ultimo periodo. 

Leggi anche

"Grande Fratello", Anita e Jonas parlano del futuro fuori dalla Casa

"Grande Fratello", arriva un altro bacio: è quello tra Rasha e Omer

Francesca mette in dubbio la relazione tra Omer e Rasha

  I ragazzi stanno rispondendo ad alcune domande sul legame Jonas e Anita, ma durante il gioco tra Francesca e Rasha l'aria si fa tesa. Francesca sostiene che alcuni concorrenti si siano avvicinati ai più forti per strategia e insinua che il flirt tra Rasha e Omer sia nato per dinamiche di gioco, destinato a spegnersi fuori dal programma. Flaminia e Domenico intervengono per difendere l’amica, mentre Rasha accusa Francesca di fare la finta buona. Le ricorda poi i complimenti ricevuti da lei in passato e le chiede perché abbia cambiato idea. Simone interviene in favore della mamma, chiedendo cosa resti a Rasha oltre la relazione. Grazia però la difende, sostenendo che la ragazza si apre solo con chi ritiene meritevole. Simone continua a non vedere in lei una personalità forte, giudicandola troppo lamentosa.

Ivana infastidita da Domenico: "Sei un maleducato"

 Durante il pranzo, rispondendo a una domanda di Grazia, Ivana confessa di essere infastidita dalle accuse ricevute: Benedetta l’ha definita sia spettatrice che giocatrice, due ruoli che lei vede in contrasto. Grazia la supporta sostenendo che, in realtà, gioca con grande eleganza. Ivana sottolinea poi di aver sempre mantenuto rispetto, anche quando Domenico si è rivolto a lei con modi maleducati. Il diretto interessato, però, ribalta l’accusa e sostiene che la maleducata tra i due è lei. I casalinghi si ritrovano per un chiarimento. L'avvio è teso: Domenico vuole capire perché sia stato definito "cafone", mentre Ivana spiega che più delle parole l’ha ferita l'atteggiamento, quel senso di superiorità che l’ha fatta sentire sminuita. L'uomo ribadisce che si tratta solo di una percezione. Il confronto cambia tono quando Ivana chiede scusa per aver usato quel termine; Domenico ricambia, ammettendo che anche lui ha esagerato.

Leggi anche

"Grande Fratello 2025", Grazia confessa il suo interesse per Mattia

"Grande Fratello 2025", Domenico attacca la madre di Benedetta: "Le parole sulla mia famiglia non mi sono piaciute"

Grazia stronca Giulia: "Non arrivi in finale, ti stai indebolendo"

  Non c'è pace nemmeno per Grazia e la più piccola della Casa, Giulia. Le domande provocatorie di Jonas e Anita sono infatti l'occasione per la resa dei conti tra le due donne, che si rimproverano a vicenda freddezza e distanza. Grazia afferma di vedere Jonas in finale, mentre non immagina lo stesso destino per Giulia. Secondo lei, la ventenne è cambiata: appare fragile, demotivata, incapace di reagire alle difficoltà del gioco. "Perché ti stai indebolendo? Sei talmente pura…", insinua Grazia, convinta che Giulia presto si “spegnerà”. La ragazza ammette di sentirsi insicura e forse non destinata alla finale, ma trova ingiusto che venga criticata per il suo recente umore triste. Se Grazia avesse davvero tenuto a lei, l’avrebbe raggiunta e confortata: "Stavo male e tu non lo hai capito". Grazia ricorda però che anche Giulia, in passato, non sia stata presente nei suoi momenti difficili, mentre altre coinquiline sì.

Ti potrebbe interessare

grande fratello

Sullo stesso tema