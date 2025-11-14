Al "Grande Fratello" esplodono le liti tra le donne

Non c'è pace nemmeno per Grazia e la più piccola della Casa, Giulia. Le domande provocatorie di Jonas e Anita sono infatti l'occasione per la resa dei conti tra le due donne, che si rimproverano a vicenda freddezza e distanza. Grazia afferma di vedere Jonas in finale, mentre non immagina lo stesso destino per Giulia. Secondo lei, la ventenne è cambiata: appare fragile, demotivata, incapace di reagire alle difficoltà del gioco. "Perché ti stai indebolendo? Sei talmente pura…", insinua Grazia, convinta che Giulia presto si “spegnerà”. La ragazza ammette di sentirsi insicura e forse non destinata alla finale, ma trova ingiusto che venga criticata per il suo recente umore triste. Se Grazia avesse davvero tenuto a lei, l’avrebbe raggiunta e confortata: "Stavo male e tu non lo hai capito". Grazia ricorda però che anche Giulia, in passato, non sia stata presente nei suoi momenti difficili, mentre altre coinquiline sì.