Dopo essersi confidata con Flaminia Romoli e Francesca Carrara, Ivana ha scelto di tornare a parlare con Rasha per smorzare la tensione. Questa volta ha fatto un passo indietro: "Non ti ho attaccata. Non ho mai avuto dubbi su di te. Quella frase l'avrei potuta evitare, non era mia intenzione sfoderarla in puntata. Mi dispiace sul serio e ti chiedo scusa". Rasha ha accolto le scuse, pur mantenendo ferme le sue perplessità: “Il danno è stato fatto. Mettiamo un punto e si va avanti. Mi fa piacere quello che mi hai detto. Se avrai modo, dimostrerai il contrario".