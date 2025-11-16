Delusa dalla motivazione data dall’amica durante la Nomination
© Da video
L'amicizia che sembrava unire Rasha Younes e Ivana Castorina dentro la Casa del Grande Fratello si è improvvisamente incrinata. Dopo l'ultima puntata e la Nomination in diretta, la modella palestinese ha mostrato apertamente tutto il suo disappunto per le parole ricevute, prendendo le distanze da quella che fino a poco tempo fa definiva una persona speciale.
Lunedì 17 novembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento della 19esima edizione del Grande Fratello. Tra i nomi finiti al televoto figura proprio Rasha, che nelle ultime ore si è resa protagonista di un faccia a faccia al vetriolo con Ivana Castorina. Motivo dello scontro? La spiegazione fornita durante le Nomination.
Non avendo avuto modo di chiarire subito, le due gieffine hanno scelto di parlarsi direttamente. E Rasha non ha usato mezzi termini: "Che mi punti il dito in puntata non lo accetto da te. L'ho visto come un attacco. Dire che odio le persone fragili è una cosa brutta. Che adesso la chiariamo, non ci faccio nulla", ha detto, manifestando tutto il suo dolore per quanto accaduto. Ivana ha provato a difendersi, sostenendo che la sua scelta non era un affondo deliberato: "Non ti ho voluta attaccare. Io l'ho vista come una frecciatina nei miei confronti".
"Quella frase, in quel contesto, l'ho vista come un brutto attacco. Non me la prenderò mai per una Nomination, è un gioco. La Nomination va benissimo", ha insistito Rasha. Ivana, visibilmente colpita dal confronto, ha tentato nuovamente di spiegarsi: "Non l'ho fatto per colpirti". La tensione è salita quando Rasha ha messo in dubbio la coerenza del gesto: "C'è sempre una linea logica e una linea corretta. L'avresti mai fatto con Flaminia? Un colpo basso del genere non lo accetto e da te non me lo aspettavo". Parole che hanno irritato Ivana, che ha chiuso il dialogo dicendo: "Non mi far passare per quello che non sono. Non volevo attaccarti e nemmeno screditarti. Facciamo due percorsi differenti".
Dopo essersi confidata con Flaminia Romoli e Francesca Carrara, Ivana ha scelto di tornare a parlare con Rasha per smorzare la tensione. Questa volta ha fatto un passo indietro: "Non ti ho attaccata. Non ho mai avuto dubbi su di te. Quella frase l'avrei potuta evitare, non era mia intenzione sfoderarla in puntata. Mi dispiace sul serio e ti chiedo scusa". Rasha ha accolto le scuse, pur mantenendo ferme le sue perplessità: “Il danno è stato fatto. Mettiamo un punto e si va avanti. Mi fa piacere quello che mi hai detto. Se avrai modo, dimostrerai il contrario".