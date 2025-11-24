Logo Tgcom24
La coppia crea scompliglio

"Grande Fratello", Anita scossa dagli aerei: "Sono invidiosi di me e Jonas"

La ragazza è turbata dai messaggi esterni che mettono in guardia la coppia su alcuni coinquilini

24 Nov 2025 - 10:12
© Da video

© Da video

Al "Grande Fratello" Anita è scossa dai messaggi esterni e dubita di tutti. La ragazza confida ai "casalinghi" che l’aereo arrivato per mettere in guardia lei e Jonas riguardo ad alcuni coinquilini l’ha profondamente turbata, lasciandole addosso una forte sensazione di inquietudine. "Tutta invidia", dice la ragazza.

Le parole di Simone

 Simone riconosce che messaggi così diretti provenienti dall’esterno fanno pensare molto e cita anche il caso di Giulia, avvisata di una presunta "vipera". "Ti fanno mettere in dubbio tante cose", commenta il romano, sottolineando quanto sia destabilizzante ricevere segnali così espliciti.

La reazione di Anita

 Anita però ribadisce la sua sorpresa: un conto è un semplice messaggio, un altro è l’impegno di far arrivare un aereo per comunicare qualcosa di così netto. "Significa che hanno visto davvero qualcosa", ammette. Già dal primo messaggio ricevuto ("Temuti, amati, invidiati") si era messa in allerta. Anche Benedetta concorda: "È un primo segnale".

Per Anita è invidia

 Anita rivela di aver riscontrato dentro la Casa ciò che il messaggio lasciava intuire: "Gli sguardi delle persone ci sono stati". Racconta poi che alcuni, sentendosi forse toccati, si sono chiusi in se stessi proprio nel giorno in cui sono arrivati i primi aerei. Secondo lei, la ragione è chiara: "Per me è invidia", specie considerando che molti dei messaggi sono rivolti alla coppia Jonita, mentre altri non ne hanno mai ricevuto uno. Una differenza che potrebbe aver generato malumori.

Domenico apprezza gli aerei

 Simone osserva che alcuni coinquilini sembrano più concentrati sul gioco che sul resto. Domenico, invece, dice di non capire l’invidia verso gli aerei, che per lui sono solo manifestazioni d’affetto: "Porto sempre rispetto all’aereo", afferma, convinto che ogni messaggio andrebbe accolto senza rivalità.

