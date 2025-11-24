Anita rivela di aver riscontrato dentro la Casa ciò che il messaggio lasciava intuire: "Gli sguardi delle persone ci sono stati". Racconta poi che alcuni, sentendosi forse toccati, si sono chiusi in se stessi proprio nel giorno in cui sono arrivati i primi aerei. Secondo lei, la ragione è chiara: "Per me è invidia", specie considerando che molti dei messaggi sono rivolti alla coppia Jonita, mentre altri non ne hanno mai ricevuto uno. Una differenza che potrebbe aver generato malumori.