"Grande Fratello", Omer accusa Jonas: "Vuole farmi fuori dal gioco usando Rasha"

Il giovane romano, da parte sua, respinge con forza questa visione. Sostiene di non aver mai agito con secondi fini, né contro Omer né contro nessuno. Secondo Jonas, la tattica vincente all’interno del gioco è rimanere sé stessi. Spiega anche di non avere alcun interesse nel mettere Rasha al centro di dinamiche competitive e che, anzi, negli ultimi giorni ha visto la coppia più unita e più sincera. “Negli ultimi giorni ho visto la coppia più unita e più sincera”, racconta Jonas, precisando di aver avuto dubbi iniziali poi completamente superati. “Oggi tifo per loro, perché percepisco un legame diverso, più profondo rispetto a quello dei primi tempi.”