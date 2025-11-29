Al "Grande Fratello" l'amicizia tra Domenico e Benedetta entra in crisi

"Dimmi cosa pensi," lo invita Benedetta, notando il suo atteggiamento pensieroso. Domenico, inizialmente, risponde che non ha nulla in mente. Improvvisamente, però, lei lo sorprende con delle scuse. Sorpreso, Domenico le chiede perché pensi di dovergli le scuse, immaginando si tratti dei ringraziamenti da cui era stato escluso il giorno precedente. La motivazione di Benedetta è però un'altra: "Ti chiedo scusa per l'abbraccio. Mi è venuto istintivo". A questo punto, Domenico interrompe il gioco, facendo capire a Benedetta che desidera chiarire una cosa importante"Le scuse dovevi porgerle per altre cose," afferma. Nonostante tutto, infatti, quell'abbraccio l'ha fatto sentire bene. Benedetta spiega di essere in un periodo in cui sa di dover prestare attenzione a ogni parola e gesto nei suoi confronti.