Speciale 2025
la scelta di lei fa discutere

Al "Grande Fratello" l'amicizia tra Domenico e Benedetta entra in crisi

Il napoletano rinfaccia alla coinquilina di non averlo ricordato nel discorso di ringraziamento

29 Nov 2025 - 13:42
© Da video

© Da video

Al "Grande Fratello", quando scende la sera, la quiete rivela quegli aspetti che durante il caos della giornata rimangono nascosti. Domenico e Benedetta iniziano a scambiarsi parole per gioco: ogni volta che si lanciano la pallina, devono dire qualcosa. Dal gioco, però, emerge ben presto un confronto più profondo.

Un abbraccio di troppo tra Domenico e Benedetta

 "Dimmi cosa pensi," lo invita Benedetta, notando il suo atteggiamento pensieroso. Domenico, inizialmente, risponde che non ha nulla in mente. Improvvisamente, però, lei lo sorprende con delle scuse. Sorpreso, Domenico le chiede perché pensi di dovergli le scuse, immaginando si tratti dei ringraziamenti da cui era stato escluso il giorno precedente. La motivazione di Benedetta è però un'altra: "Ti chiedo scusa per l'abbraccio. Mi è venuto istintivo". A questo punto, Domenico interrompe il gioco, facendo capire a Benedetta che desidera chiarire una cosa importante"Le scuse dovevi porgerle per altre cose," afferma. Nonostante tutto, infatti, quell'abbraccio l'ha fatto sentire bene. Benedetta spiega di essere in un periodo in cui sa di dover prestare attenzione a ogni parola e gesto nei suoi confronti.

Il mancato ringraziamento a Domenico

  Domenico spiega che il suo malessere deriva dal fatto che mette il cuore in ogni cosa e la sua maggiore soddisfazione è raggiungere gli altri per quello che è. "Contano le parole, ma contano anche le azioni," afferma, sottolineando quanto dia tutto per le persone che ama. "Non dico che tu non lo faccia," chiarisce prontamente, per evitare fraintendimenti, riconoscendo i piccoli gesti di Benedetta nei suoi confronti.Da questa conversazione, Benedetta percepisce il dispiacere di Domenico per non essere stato scelto da lei come persona da ringraziare; tuttavia, lo invita a considerare i fatti: sono la spalla l'uno dell'altra in casa e si ritrovano sempre insieme.

Il pentimento di Bendetta

  Nonostante comprenda il suo discorso e riconosca il valore del loro rapporto, Domenico sembra non riuscire a digerire questo rifiuto: "Davanti a una scelta, non mi hai scelto," commenta. Benedetta ammette di sentirsi dispiaciuta che la sua scelta gli abbia causato dolore, ma cerca di riportare la situazione al suo significato reale: per lei la loro amicizia è più forte di qualsiasi parola, poiché sono i gesti a confermare il loro legame.

