"Grande Fratello", il racconto della decima puntata in tempo reale

In prima serata, su Canale 5, decima puntata di "Grande Fratello", il reality show condotto da Simona Ventura. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Un gesto provocatorio di Omer e una reazione incandescente di Jonas hanno riacceso gli animi della Casa. Tra Omer e Jonas è di nuovo scontro aperto: stasera, faccia a faccia in studio, dove potranno finalmente affrontarsi senza riserve. Il televoto settimanale deciderà chi è il primo finalista di questa edizione: chi tra Francesca, Donatella, Giulia, Omer, Rasha e Simone vivrà questa incredibile emozione? Una nuova busta rossa stasera entrerà a sorpresa nella Casa; uno dei coinquilini sarà costretto ad aprirla e a fare i conti con il suo contenuto esplosivo. Dopo giorni di crisi e dubbi sull'amore, Grazia riceverà una carezza che non si aspetta: quella del suo papà. Marina La Rosa è nuovamente entrata in Casa ed ha incontrato Grazia e Donatella, due età e due modi diversi di vivere l'amore e la sensualità.