“Grande Fratello”, Domenico attaccato da Valentina: “Penso che queste parole mi mettano in cattiva luce”

“Io credo stia cercando la notorietà ma a discapito di Domenico. E mi dà fastidio perché è lui il concorrente, non è Valentina”, commenta Cristina Plevani, che ha litigato con l’ex compagna di Domenico commentando sotto al suo post. Secondo l’opinionista le parole della donna continuano a mettere Domenico in cattiva luce. “I famosi 15 minuti di Warhol sono scaduti. La prima reazione è di dire: ‘Ancora?’. Il discorso tra Valentina e Domenico è chiuso. Io lo vedo con gli occhi lucidi ma io credo che non stia facendo nulla di male”, dice.