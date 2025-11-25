“Grande Fratello”, Domenico attaccato da Valentina: “Penso che queste parole mi mettano in cattiva luce”

Le parole del casalingo dopo il post pubblicato sui social dalla ormai ex compagna
“Se questi scritti mi mettono in cattiva luce? Io penso di sì”. Ha la voce spezzata Domenico mentre commenta l’ennesimo post pubblicato dalla ormai ex compagna Valentina, che lo attacca: “Ti ho amato a senso unico”. I due hanno deciso di lasciarsi dopo le polemiche scoppiate quando l’operaio campano, casalingo della casa del "Grande Fratello", si è andare a manifestazioni d’affetto (come quelle verso Benedetta) e scherzi di ogni tipo che mostravano un lato di lui più giovanile e spensierato. “Sono tornato ai miei vent’anni”, dice.
“Io credo stia cercando la notorietà ma a discapito di Domenico. E mi dà fastidio perché è lui il concorrente, non è Valentina”, commenta Cristina Plevani, che ha litigato con l’ex compagna di Domenico commentando sotto al suo post. Secondo l’opinionista le parole della donna continuano a mettere Domenico in cattiva luce. “I famosi 15 minuti di Warhol sono scaduti. La prima reazione è di dire: ‘Ancora?’. Il discorso tra Valentina e Domenico è chiuso. Io lo vedo con gli occhi lucidi ma io credo che non stia facendo nulla di male”, dice.
“Questa scelta è stata fatta da entrambi, non solo da me, per entrare a far parte di questo sogno - spiega Domenico ricordando il momento in cui aveva deciso di partecipare al “Grande Fratello” -. Dopo anni che uno lavora, lavora, lavora, ogni tanto la vita ti dà anche. E in questo caso a me ha dato”. Anche Sonia Bruganelli dà sente di voler incoraggiare Domenico: “Ti ho criticato, ti ho fatto notare delle cose. Ma ora sto cercando di trovare qualcosa di sbagliato e non lo trovo - gli dice - Ti stai divertendo, stai dando leggerezza. Credo che a Valentina in questo momento forse manchi ma non credo che stai mancando di rispetto a nessuno. Ti stai prendendo quello che ti spetta: un po’ di leggerezza”.