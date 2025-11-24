“Grande Fratello”, il commovente incontro tra Grazia e suo papà: “Prima era presente, poi si è spezzato qualcosa”

“Nella vita tante volte ho dato tanto. Dai nella speranza di ricevere qualcosa indietro, un minimo - racconta la ragazza senza poter trattenere l’emozione - È una cosa che no ho sentito se non da mia mamma e da mia sorella” Adesso Grazia si sente rassegnata: “Bisogna continuare ad amare sempre e ti rassegni al fatto che soffrirai sempre in questo modo”. E in studio trova il supporto di cui ha bisogno. Cristina Plevani si è commossa nell’ascoltarla: “Alcune parole che ha detto credo che tutte noi una volta nella vita ci siamo sentite portate a dare amore e non ricevere. Però una cosa che voglio dire a Grazia è che vedo che sei alla ricerca di amore e affetto in quella casa ma credo che in primis tu debba trovare amore per te. Sei bella, sei buona, credi più in te stessa”.