Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
2025
HomeEdizione 2024Edizione 2023Edizione 2022Edizione 2021Edizione 2020Edizione 2019
L'AMORE DI UN PADRE

“Grande Fratello”, il commovente incontro tra Grazia e suo papà: “Prima era presente, poi si è spezzato qualcosa”

Gli abbracci tra le lacrime tra Marius Kendi e la figlia

24 Nov 2025 - 23:56
© Da video

© Da video

“Fino a un certo punto della mia vita è stato tanto presente. Lo sentivo sempre. A un certo punto si è spezzato qualcosa”. Grazia Kendi, dopo due mesi nella casa del “Grande Fratello”, ha realizzato con un po’ di tristezza che nella vita è stato più l’amore che ha dato che quello che ha ricevuto. E questo vale anche per il suo papà Marius Kendi. “Perché io a 25 anni mi sento vuota, non mi sento piena d’amore? - dice in una clip che viene mostrata durante la decima puntata del programma condotto da Simona Ventura - Sono destinata ad amare senza essere amata”.

La commozione di Grazia

 “Nella vita tante volte ho dato tanto. Dai nella speranza di ricevere qualcosa indietro, un minimo - racconta la ragazza senza poter trattenere l’emozione - È una cosa che no ho sentito se non da mia mamma e da mia sorella” Adesso Grazia si sente rassegnata: “Bisogna continuare ad amare sempre e ti rassegni al fatto che soffrirai sempre in questo modo”. E in studio trova il supporto di cui ha bisogno. Cristina Plevani si è commossa nell’ascoltarla: “Alcune parole che ha detto credo che tutte noi una volta nella vita ci siamo sentite portate a dare amore e non ricevere. Però una cosa che voglio dire a Grazia è che vedo che sei alla ricerca di amore e affetto in quella casa ma credo che in primis tu debba trovare amore per te. Sei bella, sei buona, credi più in te stessa”.

Leggi anche

Al "Grande Fratello" cala il gelo tra Grazia e Mattia

"Grande Fratello", Grazia si sfoga dopo lo scontro con Carlotta: "Non voglio l'uomo di un'altra"

L'incontro

 Una delle mancanze più grandi è l’affetto di papà Marius, con cui Grazia è tornata a vivere dopo aver dovuto lasciare la sua casa in affitto, ma che non sente più vicino come una volta. Ed è per questo che Simona Ventura ha deciso di farle una sorpresa e regalarle un momento intimo con il suo papà. Squilla il telefono e i due scoppiano in lacrime: “Mi dispiace sentirti dire queste cose, Grazia. Non è vero che non ti si vuole bene. Io ti amo tanto, lo sai”, dice Marius Kendi. “Non me l’hai dimostrato più però”, risponde Grazia.

L'abbraccio del papà

 “Questo è quello che sentivi tu giustamente. Ma non è così amore mio - la rincuora il padre - Ora sei un po’ fragile ma sappi che io ci sono sempre, ci sono sempre stato e ci sarò”. E dopo averle ribadito il suo amore, fa di più: “Ti piacerebbe un abbraccio?”, chiede, ed entra nella casa del “Grande Fratello” per coccolare sua figlia e incoraggiarla. Dice di seguire il suo percorso sin dall’inizio - addirittura sacrificando il suo tempo dedicato alla pesca proprio per restare sveglio a guardare il programma - e le dà la carica per proseguire: “Ti chiamano marmottina ma tu non sei una marmottina. Tu sei una tigre”.

grande fratello
simona ventura