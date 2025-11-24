“Grande Fratello”, il commovente incontro tra Grazia e suo papà: “Prima era presente, poi si è spezzato qualcosa”

Gli abbracci tra le lacrime tra Marius Kendi e la figlia
“Fino a un certo punto della mia vita è stato tanto presente. Lo sentivo sempre. A un certo punto si è spezzato qualcosa”. Grazia Kendi, dopo due mesi nella casa del “Grande Fratello”, ha realizzato con un po’ di tristezza che nella vita è stato più l’amore che ha dato che quello che ha ricevuto. E questo vale anche per il suo papà Marius Kendi. “Perché io a 25 anni mi sento vuota, non mi sento piena d’amore? - dice in una clip che viene mostrata durante la decima puntata del programma condotto da Simona Ventura - Sono destinata ad amare senza essere amata”.
“Nella vita tante volte ho dato tanto. Dai nella speranza di ricevere qualcosa indietro, un minimo - racconta la ragazza senza poter trattenere l’emozione - È una cosa che no ho sentito se non da mia mamma e da mia sorella” Adesso Grazia si sente rassegnata: “Bisogna continuare ad amare sempre e ti rassegni al fatto che soffrirai sempre in questo modo”. E in studio trova il supporto di cui ha bisogno. Cristina Plevani si è commossa nell’ascoltarla: “Alcune parole che ha detto credo che tutte noi una volta nella vita ci siamo sentite portate a dare amore e non ricevere. Però una cosa che voglio dire a Grazia è che vedo che sei alla ricerca di amore e affetto in quella casa ma credo che in primis tu debba trovare amore per te. Sei bella, sei buona, credi più in te stessa”.
Una delle mancanze più grandi è l’affetto di papà Marius, con cui Grazia è tornata a vivere dopo aver dovuto lasciare la sua casa in affitto, ma che non sente più vicino come una volta. Ed è per questo che Simona Ventura ha deciso di farle una sorpresa e regalarle un momento intimo con il suo papà. Squilla il telefono e i due scoppiano in lacrime: “Mi dispiace sentirti dire queste cose, Grazia. Non è vero che non ti si vuole bene. Io ti amo tanto, lo sai”, dice Marius Kendi. “Non me l’hai dimostrato più però”, risponde Grazia.
“Questo è quello che sentivi tu giustamente. Ma non è così amore mio - la rincuora il padre - Ora sei un po’ fragile ma sappi che io ci sono sempre, ci sono sempre stato e ci sarò”. E dopo averle ribadito il suo amore, fa di più: “Ti piacerebbe un abbraccio?”, chiede, ed entra nella casa del “Grande Fratello” per coccolare sua figlia e incoraggiarla. Dice di seguire il suo percorso sin dall’inizio - addirittura sacrificando il suo tempo dedicato alla pesca proprio per restare sveglio a guardare il programma - e le dà la carica per proseguire: “Ti chiamano marmottina ma tu non sei una marmottina. Tu sei una tigre”.