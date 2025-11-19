Al "Grande Fratello" cala il gelo tra Grazia e Mattia

A questo punto, Grazia gli ricorda che dopo giorni già difficili, non merita anche quel trattamento. "Io non sono stata offensiva con te", ribadisce, facendo notare che la sua reazione è ingiustificata. Mattia, invece, interpreta le parole di Grazia come un tentativo di passare per vittima: "Sempre vittima della situazione", commenta. Poi aggiunge che potranno parlare più tardi, quando lei sarà più calma. Grazia chiarisce che non tollera certi atteggiamenti solo perché stanno pulendo insieme la cucina. Ammette anche che avrebbe voluto parlare della puntata, ma non certo mentre lavavano i piatti: "Non avevo la presunzione di parlarti durante le pulizie".