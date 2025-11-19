Al "Grande Fratello" cala il gelo tra Grazia e Mattia

Dopo l'intervento della fidanzata Carlotta, l'uomo prende le distanze dall'amica
L'ultima puntata del "Grande Fratello" ha riservato non pochi colpi di scena, a partire dall'incursione della fidanzata di Mattia Scudieri. Carlotta Vendemmia ha infatti avuto un duro confronto con Grazia Kendi, intimandola di allontanarsi dal compagno. Dopo la diretta l'uomo ha deciso di cambiare radicalmente il suo atteggiamento, arrivando addirittura a ignorare la coinquilina.
Dopo la puntata Grazia e Mattia si ritrovano a pulire insieme la cucina. L'uomo, però, sceglie di non rivolgerle la parola e indossa anche dei tappi per le orecchie. "Mi spieghi perché ti metti i tappi?", sbotta la coinquilina, intuendo che dietro quel gesto si nasconde un messaggio ben preciso. Mattia risponde con indifferenza: "Così, mi andava". Per Grazia, quell’atteggiamento è assurdo e soprattutto offensivo. Lo definisce una mancanza di rispetto, e il silenzio provocatorio di Mattia non fa altro che aumentarle la rabbia.
A questo punto, Grazia gli ricorda che dopo giorni già difficili, non merita anche quel trattamento. "Io non sono stata offensiva con te", ribadisce, facendo notare che la sua reazione è ingiustificata. Mattia, invece, interpreta le parole di Grazia come un tentativo di passare per vittima: "Sempre vittima della situazione", commenta. Poi aggiunge che potranno parlare più tardi, quando lei sarà più calma. Grazia chiarisce che non tollera certi atteggiamenti solo perché stanno pulendo insieme la cucina. Ammette anche che avrebbe voluto parlare della puntata, ma non certo mentre lavavano i piatti: "Non avevo la presunzione di parlarti durante le pulizie".
Nell'ultima puntata Mattia ha scoperto che la sua fidanzata Carlotta non lo ha mai lasciato (come invece gli era stato comunicato giorni prima attraverso una busta rossa) e che Grazia conosceva la verità da tempo. Giorni prima, infatti, la donna si era trovata davanti a una scelta difficile: comunicare subito la notizia a Mattia, correndo il rischio di mandarlo al televoto, oppure mantenere il silenzio per garantirgli l’immunità. Grazia aveva deciso di proteggerlo, scegliendo l’immunità. Tuttavia, Mattia non ha apprezzato la sua decisione, reagendo negativamente.
A complicare ulteriormente il quadro ci sono anche i sentimenti di Grazia. A Rasha aveva infatti confessato di aver provato delle emozioni che non sentiva da tempo: "Lo sai da quanto tempo non mi sento così? Lo so che è senso unico, ma mi va bene lo stesso perché mi sento bene, sono consapevole che i sentimenti che provo non sono ricambiati".