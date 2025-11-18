Logo Tgcom24
RITORNO STORICO

"Grande Fratello", Marina La Rosa torna nella Casa dopo 25 anni per incontrare Domenico

Come ricostruito durante la nona puntata, il concorrente ha vissuto un momento molto particolare

18 Nov 2025 - 01:00
© Da video

© Da video

Dopo ben 25 anni, Marina La Rosa è tornata nella Casa del "Grande Fratello". Questa volta non in veste di concorrente, come accadde durante la prima storica edizione del reality, bensì per incontrare i nuovi inquilini e parlare in modo particolare con Domenico, sfruttando i suoi studi in psicologia per offrirgli il suo supporto.

Come raccontato nella clip in onda durante la nona puntata, il concorrente ricostruisce con Marina la storia d'amore con Valentina, assumendosi la responsabilità per alcuni aspetti che negli anni hanno fatto emergere delle crepe. Il giovane conferma ancora una volta di credere nella relazione con la compagna e di voler stare con lei e con la figlia.

Il focus di Marina La Rosa si sposa dunque su Benedetta, con Domenico che ribadisce il rapporto di amicizia nato nella Casa e il senso di "spensieratezza" che lei riesce a trasmettergli.

"A volte la confusione può essere più chiara di un'evidente verità" è il messaggio che Marina La Rosa lascia a Domenico dopo il confronto. Immediata la risposta del concorrente: "Se intende che sono confuso, non è così: io so quello che voglio".

