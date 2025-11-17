"Grande Fratello", Rasha replica alle accuse di Simone e Francesca: "Come vi permettete? Siete cattivi"

La nona puntata del reality si apre con un acceso scontro che coinvolge diversi concorrenti
© Da video
La nona puntata del "Grande Fratello" si apre all'insegna delle tensioni che negli ultimi giorni di convivenza hanno coinvolto diversi concorrenti della Casa, a partire dalla spaccatura tra Francesca e Simone contro Omer e Rasha.
Quest'ultima è la prima a prendere la parola dopo la clip che riassume quanto accaduto: "Francesca ha detto che io sono qui solo perché sono bella. Una frase non carina per una che dice di essere a favore delle donne. Vedo della cattiveria gratuita".
Dopo essersi dunque soffermata sui freni posti all'inizio della conoscenza con il ragazzo, Rasha torna sulle critiche ricevute da Simone: "Tu cosa ne sai della mia vita? Non puoi tagliare parole e poi utilizzarle contro di me, per cercare di sporcare la mia immagine". E ancora: "Come ti permetti? Lavoro da quando ho 14 anni, non ho mai chiesto niente a nessuno, ti devi vergognare. Siete cattivi".
Gli animi si accendono e coinvolgono anche gli altri concorrenti del "Grande Fratello", a partire da Grazia e Donatella, entrambe a favore di Rasha.