"Grande Fratello", Rasha replica alle accuse di Simone e Francesca: "Come vi permettete? Siete cattivi"

La nona puntata del "Grande Fratello" si apre all'insegna delle tensioni che negli ultimi giorni di convivenza hanno coinvolto diversi concorrenti della Casa, a partire dalla spaccatura tra Francesca e Simone contro Omer e Rasha.

Quest'ultima è la prima a prendere la parola dopo la clip che riassume quanto accaduto: "Francesca ha detto che io sono qui solo perché sono bella. Una frase non carina per una che dice di essere a favore delle donne. Vedo della cattiveria gratuita".