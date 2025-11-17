"Grande Fratello", la compagna di Mattia entra nella Casa: il faccia a faccia con Grazia e l'incontro col fidanzato

Dopo un primo messaggio interpretato come una rottura definitiva, il concorrente riabbraccia Carlotta e scopre la verità
© Da video
L'esperienza di Mattia Scudieri nella Casa del "Grande Fratello" vive un vortice di emozioni contrastanti. Durante la nona puntata del reality, in onda lunedì 17 novembre su Canale 5, il ragazzo viene conoscenza delle vere intenzioni di Carlotta, la sua compagna, prima di poterla riabbracciare.
La ragazza aveva inizialmente fatto recapitare un messaggio interpretato come una rottura definitiva, precisando in un secondo momento le sue intenzioni. "Non avevo assolutamente lo scopo di lasciarlo. Mi piacerebbe che lui si svegliasse e la smettesse di farsi manipolare da dinamiche e persone, tirando fuori la sua personalità e carattere", si legge nella nuova busta destinata a Mattia. Fino alla diretta, però, l'unica a sapere la verità era Grazia, la quale ha scelto di non parlare, garantendo in cambio l'immunità del giovane.
"Hai messo il gioco prima dei sentimenti", è la prima accusa che Carlotta rivolge proprio a Grazia, convinta che la concorrente l'abbia "screditata per arrivare all'obiettivo".
"Se volessi arrivare un obiettivo, mi butterei su Mattia. Sa dal giorno zero che io ho un interesse nei miei confronti. Lui lo sa e mi vuole bene", è l'iniziale replica di Grazia, pronta a difendere la sua posizione. Al termine di un acceso faccia a faccia tra le due, Carlotta ha la possibilità di raggiungere Mattia in Mistery, regalandosi un momento particolarmente romantico.