"Grande Fratello", la compagna di Mattia entra nella Casa: il faccia a faccia con Grazia e l'incontro col fidanzato

"Hai messo il gioco prima dei sentimenti", è la prima accusa che Carlotta rivolge proprio a Grazia, convinta che la concorrente l'abbia "screditata per arrivare all'obiettivo".

"Se volessi arrivare un obiettivo, mi butterei su Mattia. Sa dal giorno zero che io ho un interesse nei miei confronti. Lui lo sa e mi vuole bene", è l'iniziale replica di Grazia, pronta a difendere la sua posizione. Al termine di un acceso faccia a faccia tra le due, Carlotta ha la possibilità di raggiungere Mattia in Mistery, regalandosi un momento particolarmente romantico.