La ragazza prende le distanze da Mattia che ha salvato dal televoto flash
La nona puntata del "Grande Fratello" è stata particolarmente difficile per Grazia. La ragazza nei giorni scorsi ha confessato che ha un debole per Mattia, che però è fidanzato con Carlotta che non l'ha lasciato come aveva fatto credere. Dopo il faccia a faccia tra le due ragazze durante il serale, Grazia scoppia in lacrime e deicide di sfogarsi con Benedetta e Giulia.
Nella busta rossa Mattia ha infatti trovato la notizia che la sua fidanzata Carlotta non lo ha lasciato e scopre che Grazia lo sapeva già. Grazia è stata infatti messa di fronte a una decisione: dirlo immediatamente a Mattia, rischiando di mandarlo al televoto o mantenere il silenzio con lui e garantirgli l'immunità. Grazia ha scelto di salvarlo con l'immunità, ma Mattia non l'ha presa e ora Grazia è delusa e amareggiata per la sua reazione.
Grazia infatti ribadisce di non avergli consegnato in anticipo il messaggio solo perché, "dopo aver cercato in tutti i modi di estrapolare delle informazioni facendogli numerose domande", ha capito che ci "teneva tanto a questa avventura e ha preferito tutelarlo". "Probabilmente, se io gli avessi dato la busta e non l'immunità, sarebbero cambiate le sorti di questo televoto flash... Lui pensa che io lo abbia fatto per ricevere cosa?" è infastidita.
Giulia la incalza: "Come ti è sembrato il confronto con Carlotta? L'hai affrontata non bene, di più". Grazia dice però di non aver compreso alcune insinuazioni di Carlotta: "Io, l'uomo di un'altra, non lo voglio... Io lo avrei respinto". Ora Grazia vuole prendere le distanze dal ragazzo, soprattutto dopo quello che le ha detto Carlotta: "Lei mi ha detto: 'adesso non ti vorrà più come amica adesso che hai fatto quella scelta'. Ma sono io che non lo voglio più come amico". Giulia e Benedetta consigliano a Grazia di non prendere decisioni affrettate e di confrontarsi con Mattia.
Grazia poco prima era scoppiata in lacrime con Jonas: "Non è stato facile mantenere il segreto e adesso mi sento anche giudicata". Jonas la consola: "L'amore non si controlla. Anche se avessi fatto tutto per un tuo interesse non ci sarebbe nulla di male. Non sei passata dalla parte del torto". Grazia ribadisce che non avrebbe mai applicato "una strategia così sciocca... ho sempre cercato di mantenere il controllo della situazione, non ho mai alimentato l'amicizia ambigua con Mattia". Anche Simone è dalla sua parte: la capisce, ha fatto un gesto carino per l'amico, ma effettivamente c'era il rischio che Mattia facesse un passo che avrebbe potuto compromettere la sua relazione.