Grazia poco prima era scoppiata in lacrime con Jonas: "Non è stato facile mantenere il segreto e adesso mi sento anche giudicata". Jonas la consola: "L'amore non si controlla. Anche se avessi fatto tutto per un tuo interesse non ci sarebbe nulla di male. Non sei passata dalla parte del torto". Grazia ribadisce che non avrebbe mai applicato "una strategia così sciocca... ho sempre cercato di mantenere il controllo della situazione, non ho mai alimentato l'amicizia ambigua con Mattia". Anche Simone è dalla sua parte: la capisce, ha fatto un gesto carino per l'amico, ma effettivamente c'era il rischio che Mattia facesse un passo che avrebbe potuto compromettere la sua relazione.