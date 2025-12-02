"Grande Fratello", Jonas in finale e Mattia eliminato: i verdetti

Finalista e televoto Dopo minuti di attesa, la sorpresa è servita: è Jonas il concorrente che ottiene l’accesso diretto alla finale. Una vittoria accolta con entusiasmo dagli altri inquilini e con una commozione contenuta da parte del diretto interessato, che nelle ultime settimane ha dimostrato costanza, presenza e un legame solido con il pubblico. Ma la puntata non si ferma qui. L’ultimo blocco è dedicato a un nuovo televoto, questa volta in vista della prossima puntata che vedrà una doppia eliminazione. I primi due concorrenti ad andare al televoto sono Simone e Domenico, reduci dalle polemiche delle scorse ore e già al centro dell’attenzione per le loro frasi inappropriate. A loro si aggiungono Rasha e Francesca, completando così il quartetto che si giocherà la permanenza in Casa.