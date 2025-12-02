"Grande Fratello", Jonas in finale e Mattia eliminato: i verdetti

Tutto quello che è successo nell'undicesima puntata del programma condotto da Simona Ventura
© Da video
La puntata del Grande Fratello si apre con uno dei momenti più attesi: il verdetto del televoto. I concorrenti chiamati a mettersi con le spalle rivolte al led sono Grazia, Jonas, Mattia e Omer, protagonisti di una settimana particolarmente intensa. L’atmosfera è tesa quando Simona dà il via alla sequenza di salvataggi. Il primo a tirare un sospiro di sollievo è Omer, la cui popolarità si conferma forte e stabile. Poco dopo, anche Jonas riceve la notizia di essere salvo, lasciando Mattia e Grazia a contendersi l’esito più difficile.
Quando il led si illumina con il verdetto definitivo, è Mattia a dover abbandonare la Casa. Una decisione che sorprende parte del pubblico e degli inquilini, congedandolo a una manciata di settimane dalla finale. Grazia, invece, conquista un posto in più all’interno del gioco, mentre l’attenzione si sposta immediatamente sul secondo passaggio cruciale della serata: la rivelazione del secondo finalista.
Finalista e televoto Dopo minuti di attesa, la sorpresa è servita: è Jonas il concorrente che ottiene l’accesso diretto alla finale. Una vittoria accolta con entusiasmo dagli altri inquilini e con una commozione contenuta da parte del diretto interessato, che nelle ultime settimane ha dimostrato costanza, presenza e un legame solido con il pubblico. Ma la puntata non si ferma qui. L’ultimo blocco è dedicato a un nuovo televoto, questa volta in vista della prossima puntata che vedrà una doppia eliminazione. I primi due concorrenti ad andare al televoto sono Simone e Domenico, reduci dalle polemiche delle scorse ore e già al centro dell’attenzione per le loro frasi inappropriate. A loro si aggiungono Rasha e Francesca, completando così il quartetto che si giocherà la permanenza in Casa.
Una settimana decisiva, dunque, si apre per i quattro nominati, mentre il percorso verso la finale del Grande Fratello continua a stringersi sempre di più.