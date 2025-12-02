Logo Tgcom24
La decisione

Battute sessiste su Dolce, il provvedimento del "Grande Fratello" per Domenico e Simone

I due concorrenti finiscono direttamente al televoto per le loro espressioni inappropriate

02 Dic 2025 - 00:56
© Da video

© Da video

Al "Grande Fratello" Simone è finito al centro delle polemiche per alcune frasi giudicate decisamente inappropriate. Tutto è nato durante una conversazione con Domenico riguardo a Dolce, la concorrente ospite per qualche giorno nella Casa. I due, scherzando sulla possibilità di trascorrere una serata nella Stanza del Capitano, hanno alluso al fatto che Simone potrebbe “conquistarla” solo facendola bere. Un momento che i due hanno voluto far passare come goliardico, ma che il pubblico e la produzione hanno considerato irrispettoso e fuori luogo.

Resosi conto dell'uscita sbagliata, Simone ha provato a giustificarsi, ammettendo di aver superato il limite. Domenico ha tentato di ridimensionare tutto definendolo uno scherzo, ma entrambi hanno riconosciuto l’errore nel commentare l’ingresso della ragazza: "Stavamo scherzando, era una settimana che si parlava di questa entrata". 

"Non si dice, è una cosa molto grave quella che stavate dicendo - sono le parole di Simona Ventura -. Non è un bel modo di scherzare e non si scherza su queste cose, soprattutto in questo modo così delicato anche fuori. A far indispettire ulteriormente la conduttrice e Sonia Bruganelli, sono le parole di Francesca: "Stai normalizzando quello che hanno detto", è stato il commento di Bruganelli. "Non me ne sono resa conto", ha ammesso Francesca pur riconoscendo la gravità delle frasi.

Pretese e ottenute le scuse, il "Grande Fratello" ha optato per un provvedimento. "Nella Casa siete liberi di essere ciò che siete e di dire ciò che volete, ma esiste un patto con il pubblico: non superare mai un certo limite. Simone e Domenico, con ciò che avete detto e insinuato, questo limite lo avete superato. Per questo sarà il pubblico a decidere. Siete i primi due nominati della serata. Francesca e Benedetta, aver sorriso per quelle battute non è stato intelligente, e su questo dovete riflettere".

grande fratello