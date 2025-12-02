Logo Tgcom24
Un'ospite intrigante

"Grande Fratello", dal Kosovo arriva Dolce per movimentare la Casa

Un'ospite speciale arriva tra i casalinghi e le casalinghe: cambierà gli equilibri?

02 Dic 2025 - 00:42
© Da video

© Da video

Un cicolon dall'est arriva al "Grande Fratello". Si chiama Dolce Dona ed è la concorrente del Big Brother VIP Kosova che ha già conquistato il cuore dei casalinghi: trent'anni, origini albanesi e una parte dell'infanzia vissuta in Italia, dettaglio che l’ha resa subito familiare anche al pubblico italiano.

Chi è Dolce Dona

 "Benvenuta al Grande Fratello", la saluta Simona Ventura. La conduttrice spiega che sulla nuova ospite della Casa si è iniziato già a discutere da giorni tra gli inquilini Anita e Rasha, in particolare, hanno ammesso un filo di gelosia: temono che la nuova arrivata possa creare scompiglio nelle dinamiche di coppia. Con queste premesse, l’ingresso di Dolce suscita inevitabilmente curiosità. Una curiosità che Simona Ventura non tarda a soddisfare, invitandola a varcare la porta della Casa.

L'ingresso di Dolce

 "Ragazzi, siete bellissimi" dice Dolce, entrando con un sorriso, per poi aggiungere con tono scherzoso:"Dovete essere meno gelose, ragazze". Precisa subito le sue intenzioni: non è lì per mettere zizzania, ma per vivere un'esperienza nuova e divertente. "Già mi sento a casa", confessa. Freezati, gli inquilini non restano indifferenti di fronte alla sua bellezza. Il suo arrivo porterà davvero qualche scossa negli equilibri della Casa? 

