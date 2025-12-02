"Grande Fratello", dal Kosovo arriva Dolce per movimentare la Casa

Un'ospite speciale arriva tra i casalinghi e le casalinghe: cambierà gli equilibri?
© Da video
Un cicolon dall'est arriva al "Grande Fratello". Si chiama Dolce Dona ed è la concorrente del Big Brother VIP Kosova che ha già conquistato il cuore dei casalinghi: trent'anni, origini albanesi e una parte dell'infanzia vissuta in Italia, dettaglio che l’ha resa subito familiare anche al pubblico italiano.
"Benvenuta al Grande Fratello", la saluta Simona Ventura. La conduttrice spiega che sulla nuova ospite della Casa si è iniziato già a discutere da giorni tra gli inquilini Anita e Rasha, in particolare, hanno ammesso un filo di gelosia: temono che la nuova arrivata possa creare scompiglio nelle dinamiche di coppia. Con queste premesse, l’ingresso di Dolce suscita inevitabilmente curiosità. Una curiosità che Simona Ventura non tarda a soddisfare, invitandola a varcare la porta della Casa.
"Ragazzi, siete bellissimi" dice Dolce, entrando con un sorriso, per poi aggiungere con tono scherzoso:"Dovete essere meno gelose, ragazze". Precisa subito le sue intenzioni: non è lì per mettere zizzania, ma per vivere un'esperienza nuova e divertente. "Già mi sento a casa", confessa. Freezati, gli inquilini non restano indifferenti di fronte alla sua bellezza. Il suo arrivo porterà davvero qualche scossa negli equilibri della Casa?