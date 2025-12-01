"Grande Fratello", Omer riabbraccia il fratello dopo un anno

Il ragazzo racconta che aveva solo undici anni quando la guerra gli è esplosa intorno. Quel giorno sarebbe dovuto andare all’università per sostenere un esame: non si tratta di un errore, ma di un dettaglio che parla di un percorso scolastico precoce. A distoglierlo un brutto presentimento, che lo ha bloccato. Poi, all'improvviso, le esplosioni: "Hanno iniziato a bombardare il paese", ricorda. La prima casa colpita è stata proprio la sua. Nel panico generale, con il padre e il fratello lontani, si è ritrovato a dover mettere in salvo sua madre e le sue sorelle: "Mi sentivo responsabile", dice. Quel trauma, aggiunge, lo ha portato con gli anni a smettere di esternare le emozioni: "Le lacrime sono finite già".