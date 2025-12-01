Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
2025
HomeEdizione 2024Edizione 2023Edizione 2022Edizione 2021Edizione 2020Edizione 2019
Chiusura definitiva

"Grande Fratello", Valentina restituisce l'anello a Domenico: "Mi hai deluso"

La donna torna nella Casa per chiudere definitvamente la sua storia durata nove anni

01 Dic 2025 - 22:55
© Da video

© Da video

Al "Grande Fratello" Valentina torna ancora nella Casa: stavolta per chiudere definitivamente con Domenico. La donna ha voluto incontrare nuovamente il compagno e mettere la parola fine a una storia durata da nove anni e da cui è nata la figlia Paola. Il motivo della rottura è sempre lo stesso: l'amicizia speciale tra Domenico e Benedetta.

Le parole di Valentina

 Una volta di fronte a Domenico, Valentina è una furia: "Sono arrivata qui per avvisarti - sono state le parole della donna -. Me ne sono sentita dire di ogni in questo periodo, non mi hai tutelato come donna, compagna e madre. Cosa vuoi fare più? Sei andato a dormire nel letto con lei questa settimana". E ancora: "Mi hai delusa, non sono più orgogliosa di te. Mi hai fatto chiamare 'madre fallita' - ha aggiunto -. Non voglio aspettare più nulla, voglio sentirmi libera. Mi hai fatto passare per quella che non ha amici, hai fatto passare un messaggio sbagliato. Stai sbagliando tutto, nelle altre non ci trovo malizia in lei sì. Tu non sai quello che sto passando io fuori, io devo chiedere scusa a mia madre e ai miei fratelli. Ci sono tanti problemi fuori. Benedetta ha una cotta per te e a te piace lei. Quando uscirai fuori ti renderai conto dello schifo che hai creato. Mi hai umiliato davanti a tutta Italia". Domenico resta della sua idea: a suo dire quella con Benedetta è solo una bella amicizia, che non fa cambiare la sua idea sul suo rapporto con Valentina.

Leggi anche

Al "Grande Fratello" le difficoltà di Anita

"Grande Fratello", la dichiarazione di Domenico a Benedetta: "Sei stata importante"

Il commento di Benedetta

 Benedetta, che ha assistito a tutto il confronto dal divano della Casa appare rabbuiata, ma resta diplomatica quando Simona Ventura le chiede di commentare quanto accaduto: "Mi dispiace, ma da entrambe le parti ci cerchiamo. Questa storia mi sta logorando, ma mi sto godendo la mia esperienza nella Casa e Domenico fa parte delle persone con cui ho legato di più".
 

grande fratello