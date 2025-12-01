"Grande Fratello", Valentina restituisce l'anello a Domenico: "Mi hai deluso"

Una volta di fronte a Domenico, Valentina è una furia: "Sono arrivata qui per avvisarti - sono state le parole della donna -. Me ne sono sentita dire di ogni in questo periodo, non mi hai tutelato come donna, compagna e madre. Cosa vuoi fare più? Sei andato a dormire nel letto con lei questa settimana". E ancora: "Mi hai delusa, non sono più orgogliosa di te. Mi hai fatto chiamare 'madre fallita' - ha aggiunto -. Non voglio aspettare più nulla, voglio sentirmi libera. Mi hai fatto passare per quella che non ha amici, hai fatto passare un messaggio sbagliato. Stai sbagliando tutto, nelle altre non ci trovo malizia in lei sì. Tu non sai quello che sto passando io fuori, io devo chiedere scusa a mia madre e ai miei fratelli. Ci sono tanti problemi fuori. Benedetta ha una cotta per te e a te piace lei. Quando uscirai fuori ti renderai conto dello schifo che hai creato. Mi hai umiliato davanti a tutta Italia". Domenico resta della sua idea: a suo dire quella con Benedetta è solo una bella amicizia, che non fa cambiare la sua idea sul suo rapporto con Valentina.