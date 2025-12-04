I due casalinghi seppelliscono l'ascia di guerra e per la prima volta si confrontano senza pregiudizi
Al "Grande Fratello" Simone e Rasha seppelliscono l'ascia di guerra e per la prima volta si confrontano senza pregiudizi né la voglia di scontrarsi. A tendere la mano è un discorso intimo, profondo, doloroso. Rasha racconta al ragazzo della morte di suo padre, di quanto abbia dovuto lavorare per riuscire a metabolizzare quei momenti e gli anni che ne sono seguiti. La freddezza che spesso mostra, spiega, non è distanza: "è controllo e autodisciplina". E gli dà un consiglio: "Perdona tuo padre”
Simone allora le chiede: "Hai mai lasciato uscire il tuo passato? Il tuo dolore?". Ma lei risponde che ha preferito guarire, accettare, comprendere. In poco tempo ha dovuto affrontare l’addio al padre, portato via da un tumore che non le ha lasciato alcun margine. "Mio padre è morto davanti agli occhi di tutti. Ti ricordi quando ti ho detto: 'Perdona tuo padre prima che sia troppo tardi'?", gli ricorda. "Perdonalo, e tienitelo stretto, anche se ha sbagliato. È pur sempre tuo padre. E lui ha avuto il coraggio di chiederti scusa".
Simone accoglie quel consiglio, fa suo il dolore e il racconto di Rasha. Le domanda: "Ma come fai a dire di non avere forza? A dire che non provi emozioni?". Lei sa di provarle, ma le ha imparate a dominare per proteggere sé stessa, per sostenere sua madre, per crescere suo fratello. In tutti quegli anni è maturata, ha fatto di tutto per non essere un peso, e c’è riuscita. Il suo, ora, può essere un monito per il ragazzo: fare lo stesso, ma non per gli altri, ma per sé stesso.