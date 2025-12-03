"Grande Fratello", Domenico si confessa con Benedetta: "Ormai quello che è stato fatto…"

La ragazza in sauna si confronta con Domenico su ciò che è accaduto e su quello che li attende fuori dalla Casa, tra emozioni, chiarimenti e tensioni
Nella casa del "Grande Fratello", nella quiete della notte, Benedetta sceglie il silenzio. Si allontana dal gruppo e si rifugia in sauna, cercando un momento solo per sé. Lì la raggiunge Domenico, che avverte il suo turbamento e tenta di starle accanto. Quello che segue è un confronto sincero, carico di pensieri, in cui entrambi mettono a nudo fragilità e sentimenti contrastanti.
Dopo minuti di silenzio che sembrano infiniti, Benedetta si apre: "Sono arrabbiata", ammette con voce ferma ma provata. Domenico, visibilmente preoccupato, le chiede se ce l’abbia con lui. Lei riflette, poi confessa di essere confusa, di sentirsi arrabbiata persino con sé stessa. È un momento di vulnerabilità reciproca. Domenico sospira e condivide a sua volta il peso della serata: "Tutta la situazione che ho visto stasera è surreale", spiega, ancora scosso dal gesto di Valentina che ha deciso di riconsegnargli l’anello.
Con voce sincera, Domenico riconosce gli errori commessi: “Il fatto che abbiamo dormito insieme è stata una cosa sbagliata”, ammette, ma precisa che non rinnega il legame nato con Benedetta. “Ormai quello che è stato fatto, è stato fatto”, aggiunge, sottolineando la volontà di affrontare le conseguenze una volta fuori. Vuole chiarire tutto con Valentina, la compagna, e capire cosa sia successo davvero mentre lui era nella Casa. Benedetta lo ascolta in silenzio, quasi in cerca di conferme sul significato di quel rapporto.
Domenico le domanda se sia pensierosa anche per la nomination di Jonas, ma Benedetta scuote la testa. “È un suo pensiero, so com’è Jonas”, risponde, spiegando di non essersi sentita toccata. Si dice consapevole delle proprie responsabilità e orgogliosa di non essersi mai nascosta. Domenico, invece, vede nella scelta di Jonas una motivazione superficiale: un modo per avere semplicemente un nome da fare.
Col passare dei minuti, Benedetta trova il coraggio di mettere in ordine le emozioni. “Questa cosa si sa che al di fuori non può andare avanti, questa nostra amicizia”, dice, con lucidità. Nonostante ribadisca che per lei si è trattato solo di un’amicizia, teme che al di fuori possa essere percepita diversamente. Chiede a Domenico un’ulteriore conferma: che anche per lui nulla sia cambiato. Ma la frase “mai dire mai”, pronunciata più volte da lui, la confonde. Domenico si difende: sostiene che sia stata lei la prima a usarla e che non stia mettendo in dubbio i sentimenti provati. “Chi può mettere fine a questa storia siamo noi”, ribadisce Benedetta, consapevole che il loro legame, almeno per ora, non può continuare.
Prima di lasciare la sauna, Benedetta chiede a Domenico se sa dove si trovino ora Valentina e la figlia, visto che non sono più nella loro casa. Lui appare scosso: “Cosa c’entra il mio sbagliare con la mamma che la caccia di casa?”, si domanda, incredulo. Benedetta prova a offrirgli un’altra prospettiva: “Magari cercava solo di proteggerti”. Domenico resta in silenzio, poi ammette che molte cose gli sono ancora oscure e che dovrà affrontare non solo la questione di Benedetta, ma anche tutto ciò che è rimasto in sospeso con Valentina. “Io questo percorso me lo volevo vivere tutto”, confessa, cercando di aggrapparsi all’unica certezza che sente ancora sua: la verità dei momenti condivisi con Benedetta dentro la Casa.