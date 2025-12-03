"Grande Fratello", Domenico si confessa con Benedetta: "Ormai quello che è stato fatto…"

Con voce sincera, Domenico riconosce gli errori commessi: “Il fatto che abbiamo dormito insieme è stata una cosa sbagliata”, ammette, ma precisa che non rinnega il legame nato con Benedetta. “Ormai quello che è stato fatto, è stato fatto”, aggiunge, sottolineando la volontà di affrontare le conseguenze una volta fuori. Vuole chiarire tutto con Valentina, la compagna, e capire cosa sia successo davvero mentre lui era nella Casa. Benedetta lo ascolta in silenzio, quasi in cerca di conferme sul significato di quel rapporto.