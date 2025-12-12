Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
2025
HomeEdizione 2024Edizione 2023Edizione 2022Edizione 2021Edizione 2020Edizione 2019
Speciale 2025
Crepa nella storia d'amore

"Grande Fratello", nuova lite tra Jonas ad Anita: arriva la lettera

La tensione è alle stelle per la coppia: lui le scrive e lei resta in silenzio

12 Dic 2025 - 09:13
© Da video

© Da video

Al "Grande Fratello" dopo la dura discussione con Anita, Jonas ha scelto di isolarsi per l’intera serata: niente cena, nessuna parola ai coinquilini, solo lunghi minuti trascorsi in camera a riflettere. Frustrato per la sensazione di non riuscire a farsi capire, il concorrente ha deciso di mettere tutto nero su bianco e ha scritto una lettera indirizzata proprio alla ragazza.

Leggi anche

Al "Grande Fratello" i finalisti ricordano i momenti più belli della loro avventura

"Grande Fratello", ultimo aperitivo nella Casa tra discorsi e desideri per il futuro

Letta ad alta voce

 Jonas legge ad alta voce il contenuto del foglio: "In una discussione non riesco a esprimermi, non mi voglio imporre, non voglio alzar la voce. Non posso litigare con te come litigo con altri. Il motivo per cui non ascolti quando litighiamo è che sei abituata a risolvere i tuoi problemi da sola". Poi ha proseguito: "Ti sembra inutile spiegare cose di cui sei convinta. In un rapporto non si spiega per aver ragione, ma per venirsi incontro. Mi va bene fare passi avanti e mettere da parte l’orgoglio. Adesso abbiamo tempo… ma fuori ne avremo?".

Lo sfog

 oIl ragazzo ha continuato il suo sfogo, interrogandosi a voce alta: "Se stessi zitto in una discussione, vorresti comunque sapere cosa penso? Se non dicessi una parola, saresti contenta? Perché ci si mette insieme?". Poi è tornato a rimuginare in solitudine.

La reazione di Anita

 Più tardi, quando Anita è rientrata in camera, Jonas le ha consegnato la lettera: "Tieni, magari ti fa pensare". La concorrente ha letto ogni riga con attenzione, senza però aggiungere nulla. Nessun commento, nessuna reazione. Dopo avergli restituito il foglio, Anita è uscita dalla stanza e ha raggiunto il salone, lasciando Jonas con i suoi dubbi.

Ti potrebbe interessare

grande fratello
televisione

Sullo stesso tema