Jonas legge ad alta voce il contenuto del foglio: "In una discussione non riesco a esprimermi, non mi voglio imporre, non voglio alzar la voce. Non posso litigare con te come litigo con altri. Il motivo per cui non ascolti quando litighiamo è che sei abituata a risolvere i tuoi problemi da sola". Poi ha proseguito: "Ti sembra inutile spiegare cose di cui sei convinta. In un rapporto non si spiega per aver ragione, ma per venirsi incontro. Mi va bene fare passi avanti e mettere da parte l’orgoglio. Adesso abbiamo tempo… ma fuori ne avremo?".