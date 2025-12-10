Al "Grande Fratello" i finalisti ricordano i momenti più belli della loro avventura

Infine, è il turno di Grazia, che rivela un ricordo molto emozionante: "Uno dei momenti più belli per me è stato quando è tornata lei," riferendosi ad Anita. E per il momento più divertente, non ha dubbi: il momento in cui tutti insieme hanno imparato la canzone del Grande Fratello. Un cerchio di racconti, emozioni e ricordi unisce i sei concorrenti rimasti, ricordando loro che questo percorso è stato fatto non solo di sfide e tensioni, ma anche di legami, sorrisi e attimi che rimarranno per sempre.