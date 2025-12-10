Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
tempo di bilanci

Al "Grande Fratello" i finalisti ricordano i momenti più belli della loro avventura

Giulia, Jonas, Omer, Domenico, Anita e Grazia riflettono sul loro percorso

10 Dic 2025 - 09:53
© Da video

© Da video

Al "Grande Fratello" Giulia avverte il desiderio di condividere le emozioni con i suoi compagni. Propone allora un'attività semplice ma ricca di significato: ognuno, a turno, racconterà il momento più emozionante trascorso nella Casa. È un'occasione per riflettere, per guardarsi indietro e valorizzare un percorso che sta per concludersi.

Leggi anche

Emozioni al "Grande Fratello": Giulia si commuove e ringrazia tutti

"Grande Fratello", ecco i finalisti e le nomination | 5 gli eliminati

Il ricordo del cuore di Domenico

  Giulia invita Domenico a iniziare. Per lui, uno dei ricordi indimenticabili è legato all'apertura della stanza del capitano. Racconta con emozione quanto sia stato speciale vivere quel momento insieme ad Anita e Benedetta, ignaro fino a quel punto dell'esistenza di quella stanza. Quello che lo ha colpito di più è stato scoprire che avevano pensato a lui, accogliendolo con un quadro di Napoli e musiche tipiche, un gesto che lo ha fatto sentire profondamente apprezzato.

Le emozioni di Anita e Jonas

 Anita, visibilmente emozionata, condivide il suo ricordo più significativo: "L'abbraccio quando sono tornata," dice semplicemente, lasciando che le sue emozioni parlino per lei. Anche Jonas sorprende tutti rivelando che, nonostante siano rimasti solo in sei, alcuni dei momenti più belli per lui sono stati quelli vissuti proprio oggi. "Oggi ci siamo divertiti tantissimo," afferma con un sorriso, enfatizzando il valore speciale della leggerezza condivisa nelle ultime ore.

Leggi anche

"Grande Fratello", tra Anita e Jonas è alta tensione: "Non hai tutelato la parola amore"

Al "Grande Fratello" Domenico critico su Anita e Anna

L'incontro di Omer con il fratello

  Per Omer, il ricordo più intenso è l'incontro con suo fratello, un momento carico di significato che ha segnato profondamente il suo percorso. Accanto a questo, ricorda con gioia gli aerei ricevuti dall'esterno, capaci di riempirgli il cuore ogni volta. Il racconto continua con altre memorie condivise: il primo pool party di gruppo, la sfilata che ne è seguita e, come aggiunge Jonas, l'esperienza teatrale, considerata uno dei momenti più felici nella Casa. Domenico menziona anche la prova di cultura, un episodio che ha portato a risate infinite, con protagonisti Mattia, Donatella e Francesca.

Il momento più intenso di Grazia

  Infine, è il turno di Grazia, che rivela un ricordo molto emozionante: "Uno dei momenti più belli per me è stato quando è tornata lei," riferendosi ad Anita. E per il momento più divertente, non ha dubbi: il momento in cui tutti insieme hanno imparato la canzone del Grande Fratello. Un cerchio di racconti, emozioni e ricordi unisce i sei concorrenti rimasti, ricordando loro che questo percorso è stato fatto non solo di sfide e tensioni, ma anche di legami, sorrisi e attimi che rimarranno per sempre.

Ti potrebbe interessare

grande fratello

Sullo stesso tema