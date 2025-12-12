"Grande Fratello", la finale sarà il 18 dicembre

Cambio di programma per il programma di Canale 5: la semifinale sarà lunedì 15, mentre l'ultima puntata sarà giovedì 18 dicembre
Cambio di programmazione per il "Grande Fratello". Il reality di Simona Ventura torna con una nuova puntata lunedì 15 dicembre, mentre la finale sarà giovedì 18 dicembre in prima serata su Canale 5.
Dopo tre mesi di convivenza forzata sotto l'occhio attento delle telecamere, sono sei i concorrenti rimasti nella Casa più spiata d'Italia. Si tratta di Anita, Giulia, Grazia, Jonas, Omer e Domenico. Questi ultimi due sono i casalinghi che sono rimasti al televoto in vista della prossima puntata.
Dopo amori, intrighi, colpi di scena e liti accese è arrivato il momento di scoprire chi sarà il concorrente più amato dal pubblico. Tra questi concorrenti si nasconde il casalingo o la casalinga che vincerà questa edizione del 2025 del "Grande Fratello", aggiudicandosi il montepremi finale nella puntata di giovedì prossimo.