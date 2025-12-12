Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
Doppio appuntamento

"Grande Fratello", la finale sarà il 18 dicembre

Cambio di programma per il programma di Canale 5: la semifinale sarà lunedì 15, mentre l'ultima puntata sarà giovedì 18 dicembre

12 Dic 2025 - 16:55
© Sito ufficiale

© Sito ufficiale

Cambio di programmazione per il "Grande Fratello". Il reality di Simona Ventura torna con una nuova puntata lunedì 15 dicembre, mentre la finale sarà giovedì 18 dicembre in prima serata su Canale 5.

Dopo tre mesi di convivenza forzata sotto l'occhio attento delle telecamere, sono sei i concorrenti rimasti nella Casa più spiata d'Italia. Si tratta di Anita, Giulia, Grazia, Jonas, Omer e Domenico. Questi ultimi due sono i casalinghi che sono rimasti al televoto in vista della prossima puntata.

Leggi anche

"Grande Fratello", ultimo aperitivo nella Casa tra discorsi e desideri per il futuro

"Grande Fratello", nuova lite tra Jonas ad Anita: arriva la lettera

Dopo amori, intrighi, colpi di scena e liti accese è arrivato il momento di scoprire chi sarà il concorrente più amato dal pubblico. Tra questi concorrenti si nasconde il casalingo o la casalinga che vincerà questa edizione del 2025 del "Grande Fratello", aggiudicandosi il montepremi finale nella puntata di giovedì prossimo.

grande fratello