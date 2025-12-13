"Grande Fratello", Jonas e Anita davanti a un bivio

Anita ribatte, chiedendogli quale senso abbia presentarsi da lei senza dire nulla e limitarsi a guardarla. A suo avviso, il silenzio di Jonas non è una dimostrazione di presenza: preferirebbe che trovasse le parole, invece di restare immobile a fissarla. La discussione si accende ulteriormente quando Anita lo provoca, sostenendo che altre persone riescono a capirla meglio di lui. Rivendica di essersi aperta molto, senza però sentirsi compresa; al contrario, afferma di sentirsi capita da chi conosce appena. Jonas replica che è proprio perché stanno insieme che sente il bisogno di conoscere davvero chi lei sia, ed è per questo che la sprona ad aprirsi sempre di più. Anita, però, non sembra cogliere il senso delle sue parole e ribatte che, in passato, quando parlavano meno, lui riusciva a leggerla meglio, senza bisogno di spiegazioni.