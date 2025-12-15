Logo Tgcom24
Pace fatta

"Grande Fratello", Rasha e Omer tornano insieme: il bacio nella semifinale

La coppia sembra aver messo le tensioni alle spalle e ora è pronta a viversi fuori dalla Casa

15 Dic 2025 - 22:48
© Da video

© Da video

Rasha e Omer tornano insieme. Durante la semifinale del "Grande Fratello" arriva una sorpresa per Omer Elomari. Eliminata nella scorsa puntata dopo una settimana segnata da incomprensioni e tensioni che hanno portato alla rottura, Rasha Younes rientra nella Casa per un confronto con Omer: un faccia a faccia che sancisce una nuova unione.

La settimana di Omer

  Prima del suo ingresso, Omer racconta come ha vissuto i giorni senza di lei. "Non è stato semplice né difficile. Ho fatto quello che avrebbe fatto lei, cioè godersi l’ultima settimana", dice. Poi ammette di provare ancora sentimenti forti: "La amo ancora, non dimenticherò mai la sua memoria. Mi dispiace che se ne sia andata troppo presto, prima di chiarirci". Omer riconosce anche gli errori e i fraintendimenti che hanno incrinato il loro rapporto: "Ci siamo capiti molto male, abbiamo capito quello dopo che il danno è successo". E confessa di aver sentito la sua mancanza: "Mi manca e volevo chiarire con lei, ma lei non c’è più. Quindi quando uscirò di qua andrò a trovarla per chiarire".

L'ingresso di Rasha

  Poco dopo, Rasha varca la porta rossa e si rivolge direttamente a lui. "Ti ho guardato tutta la settimana, ho ragionato e ho capito tante cose", spiega, tornando al legame nato fin dai primi giorni: "Io e te ci siamo riconosciuti dal primo sguardo. Tu hai capito il mio carattere, le mie fragilità". Rasha ripercorre anche la discussione che li aveva allontanati: "Lunedì abbiamo fatto un casino, io ero stanca, mi sono chiusa e tu hai dubitato di me. Che ci serva da lezione, perché mi sei mancato da morire. Sto tremando". Poi, al termine del freeze, i due si riavvicinano: prima l’abbraccio, quindi il bacio.

