"Grande Fratello", Rasha e Omer tornano insieme: il bacio nella semifinale

Poco dopo, Rasha varca la porta rossa e si rivolge direttamente a lui. "Ti ho guardato tutta la settimana, ho ragionato e ho capito tante cose", spiega, tornando al legame nato fin dai primi giorni: "Io e te ci siamo riconosciuti dal primo sguardo. Tu hai capito il mio carattere, le mie fragilità". Rasha ripercorre anche la discussione che li aveva allontanati: "Lunedì abbiamo fatto un casino, io ero stanca, mi sono chiusa e tu hai dubitato di me. Che ci serva da lezione, perché mi sei mancato da morire. Sto tremando". Poi, al termine del freeze, i due si riavvicinano: prima l’abbraccio, quindi il bacio.