"Grande Fratello", la storia di Giulia Soponariu: "Rapita quando avevo 3 anni"

Da allora, spiega la concorrente, la paura è entrata stabilmente nella sua vita. "È una cosa che mi ha ferita", dice, pensando soprattutto alle conseguenze sulla famiglia. Giulia racconta che sua madre ha portato addosso per anni un peso enorme, ma assolve i genitori: "Loro non hanno mai sbagliato nulla con me". Nonostante tutto, Giulia dice di sentirsi grata per l’amore ricevuto e racconta che quel trauma, col tempo, l’ha anche spinta a lavorare su se stessa e sulle sue fragilità: "Sono riuscita a mantenere il controllo, sono brava". A chiudere il momento arriva un messaggio della madre, pieno di affetto e conforto: "Ci ho messo tanto a superare il trauma e i sensi di colpa", confessa. Poi la incoraggia: "Ti amiamo infinitamente. Non smettere mai di brillare".