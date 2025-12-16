"Grande Fratello": eliminato Domenico, Anita già sul podio

Dopo aver annotato la propria preferenza i ragazzi hanno inserito il biglietto nella busta per poi tornare in salone con il divieto di confidare agli altri chi hanno votato. A essere eletta già sul podio della finalissima di giovedì 18 dicembre è Anita. Sarà lei a vincere questa edizione? In coda di puntata il primo televoto verso l'epilogo, che sancirà il domino di eliminazioni verso il nome del vincitore: il pubblico è chiamato a salvare uno tra Jonas e Omer.