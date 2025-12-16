"Grande Fratello": eliminato Domenico, Anita già sul podio

Il concorrente di Scampia fuori a un passo dal traguardo, la casalinga invece è stata eletta superfinalista: Jonas e Omer al telvoto
Ormai ci siamo. Il "Grande Fratello" entra nella sua fase più calda. Il programma di Simona Ventura ha emesso gli ultimi verdetti in visto della finalissima di giovedì 18 dicembre. A un passo dal traguardo, l'ultimo concorrente a giocarsi la possibilità di vincere questa edizione è Omer, che si aggiudica il televoto contro Domenico. Quest'ultimo, infatti, è stato costretto ad abbandonare la Casa proprio sul più bello.
Ma non è finita, perché nel corso della serata di lunedì 15 dicembre non sono mancate le sorprese. Tra queste, c'è l'elezione di un superfinalista. A lui o lei salterà i primi televoti e finirà direttamente sul podio la sera della finale. C'è un'unica regola da rispettare, nessuno dei concorrenti ha potuto votare sé stesso.
Dopo aver annotato la propria preferenza i ragazzi hanno inserito il biglietto nella busta per poi tornare in salone con il divieto di confidare agli altri chi hanno votato. A essere eletta già sul podio della finalissima di giovedì 18 dicembre è Anita. Sarà lei a vincere questa edizione? In coda di puntata il primo televoto verso l'epilogo, che sancirà il domino di eliminazioni verso il nome del vincitore: il pubblico è chiamato a salvare uno tra Jonas e Omer.