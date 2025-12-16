Logo Tgcom24
Jonas e Omer al telvoto

"Grande Fratello": eliminato Domenico, Anita già sul podio

Il concorrente di Scampia fuori a un passo dal traguardo, la casalinga invece è stata eletta superfinalista: Jonas e Omer al telvoto

16 Dic 2025 - 01:18

Ormai ci siamo. Il "Grande Fratello" entra nella sua fase più calda. Il programma di Simona Ventura ha emesso gli ultimi verdetti in visto della finalissima di giovedì 18 dicembre. A un passo dal traguardo, l'ultimo concorrente a giocarsi la possibilità di vincere questa edizione è Omer, che si aggiudica il televoto contro Domenico. Quest'ultimo, infatti, è stato costretto ad abbandonare la Casa proprio sul più bello.

Ma non è finita, perché nel corso della serata di lunedì 15 dicembre non sono mancate le sorprese. Tra queste, c'è l'elezione di un superfinalista. A lui o lei salterà i primi televoti e finirà direttamente sul podio la sera della finale. C'è un'unica regola da rispettare, nessuno dei concorrenti ha potuto votare sé stesso. 

Dopo aver annotato la propria preferenza i ragazzi hanno inserito il biglietto nella busta per poi tornare in salone con il divieto di confidare agli altri chi hanno votato. A essere eletta già sul podio della finalissima di giovedì 18 dicembre è Anita. Sarà lei a vincere questa edizione? In coda di puntata il primo televoto verso l'epilogo, che sancirà il domino di eliminazioni verso il nome del vincitore: il pubblico è chiamato a salvare uno tra Jonas e Omer.

