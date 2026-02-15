Rocco Casalino sul compagno Alejandro: "Mi ha salvato dalle ferite del passato"

"Ho tutta una serie di insicurezze e ho la sensazione che Alejandro mi abbia salvato a superare le cicatrici del passato", dice l'ex portavoce di Palazzo Chigi che poi aggiunge: "Lui è l'unica persona con la quale oggi riesco a immaginare un futuro". Rocco Casalino confida di voler intraprendere un percorso per superare le insicurezze che rischiano altrimenti di nuocere alla coppia. "Lui si merita di avere la parte più sana e più bella di me. Quando si ha un passato problematico a volte si pensa di non meritare un amore così bello", ammette il comunicatore.