Rocco Casalino sul compagno Alejandro: "Mi ha salvato dalle ferite del passato"
Ospite a "Verissimo" il comunicatore: "Ho pensato di non meritare un amore così"
© Da video
"Ho trovato l'anima gemella". Ospite a "Verissimo" Rocco Casalino ha presentato "ufficialmente" il nuovo compagno, Alejandro Martinez che dalla Colombia - rivela il comunicatore - ha deciso di trasferirsi in Italia per stare con lui.
"Ho tutta una serie di insicurezze e ho la sensazione che Alejandro mi abbia salvato a superare le cicatrici del passato", dice l'ex portavoce di Palazzo Chigi che poi aggiunge: "Lui è l'unica persona con la quale oggi riesco a immaginare un futuro". Rocco Casalino confida di voler intraprendere un percorso per superare le insicurezze che rischiano altrimenti di nuocere alla coppia. "Lui si merita di avere la parte più sana e più bella di me. Quando si ha un passato problematico a volte si pensa di non meritare un amore così bello", ammette il comunicatore.
"Ho dentro di me l'istinto di vederci qualcosa di negativo", aggiunge Rocco Casalino che poi sui nuovi progetti si dice aperto, dal matrimonio all'allargamento della famiglia tramite adozione. "Ci sarà tempo, in Italia non è facile, speriamo che le condizioni cambino nel breve", conclude l'ex concorrente della prima edizione di "Grande Fratello".