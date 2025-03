Jessica Morlacchi vince la diciottesima edizione del "Grande Fratello". L'ex cantante dei Gazosa trionfa nel televoto finale contro Helena Prestes. Terzo posto, invece, per Chiara Cainelli. La concorrente, come ha spiegato prima di conoscere l'esito finale, donerà i 50mila euro del montepremi finale a un'associazione che si occupa di aiutare i bambini in difficoltà.