"Grande Fratello", Jessica Morlacchi parla del successo con i Gazosa e della depressione: "Volevo farla finita"

Jessica Morlacchi spiega come ha mosso i primi passi nella musica. "Un giorno eravamo in macchina, io mi metto a cantare una canzone e mio padre si gira di scatto come per dire: 'Fermi tutti, Jessica sa cantare'", racconta la cantante. E prosegue: "Io avevo 12 anni e nascono nel 2000 i Gazosa. Nel 2001 arriva il Festival di Sanremo e lo vinciamo. Non ci saremmo mai aspettati un successo così grande, eravamo troppo piccoli per vivere una cosa così forte, forse era un po' troppo per noi". Dopo altri successi come la hit "www.mipiacitu", inizia un periodo complicato per Jessica. "Mi trovo sul palco, non mi sento le gambe e sento un blocco allo stomaco e ho il primo attacco di panico. Poi un altro e un altro ancora. Ho parlato con i miei genitori e ho detto loro che non sarei più voluta salire su un palco perché ogni volta che salivo stavo male", confessa la ragazza. E precisa: "Il palco è sempre stato colui che mi rendeva felice e che mi faceva brillare, è stato troppo doloroso e difficile. C'erano tanto letto, tante tapparelle giù e quindi non vivevo più". La cantante attraversa così un lungo periodo di depressione che durerà circa dieci anni: dai 19 ai 30 anni. "Mi sono mancati 10 anni della mia vita, chi me li ridà? Ho sempre detto di non volere figli perché non mi sono mai vista in grado di portare una carrozzina nel parco. Volevo farla finita, ma 33 anni mi sono curata e sono guarita. Mi sono riscoperta, ho trovato una tigre dentro di me e sono rinata. Adesso mi piaccio", spiega Jessica. "Se potessi incontrare la Jessica bambina le direi di essere forte e di essere coraggiosa perché quella bambina lì non è sbagliata e sono sicura che diventerà una donna giusta", conclude in lacrime l'inquilina.