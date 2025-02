"Grande Fratello", scintille tra Javier e Maria Teresa Ruta: "Non dire più che non rispetto le donne"

Nella Casa l'atmosfera tra i due concorrenti si scalda immediatamente. "Chiedo a Maria Teresa che non si permetta mai più di dirmi che non ho considerazione delle donne perché sono cose pesanti da dire. Te lo dico in maniera molto tranquilla: non ti permettere più. Posso starti simpatico o antipatico, ma di sicuro ho una considerazione molto alta delle donne, ok?", attacca Javier. "Mi hai azzittita due volte da quando sono arrivata e una volta mi hai messo pure una mano davanti. Quando lei ha fatto la sua nomination e Alfonso si è arrabbiato, lei ti stava spiegando e tu le hai detto: "Vai, vai". Io non ho niente contro di te", replica Maria Teresa. "Non mi sembra, ne abbiamo parlato anche oggi a pranzo. Mi vuoi mettere per forza in cattiva luce", ribatte il pallavolista argentino. "Perché ti dovrei mettere in cattiva luce? Io ho notato che hai un lessico più sereno quando parli con i ragazzi e con loro scherzi e fai delle battute. Quando dici delle cose a noi, invece, qualcuno mi è venuto a dire che hai detto anche "stai zitta". È l'atteggiamento", spiega la conduttrice.