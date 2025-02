"Grande Fratello", il racconto della trentesima puntata

Trentesima puntata di "Grande Fratello". Dopo circa 5 mesi di messa in onda e 34 concorrenti a contendersi la vittoria, nel corso della puntata, verrà decretato il primo finalista tra i partecipanti maschi. Ci sarà un televoto flash che decreterà il primo finalista. Pamela ha lasciato la casa per ragioni familiari e il televoto è stato annullato (in nomination c'erano Amanda, Iago, Pamela, Stefania e Zeudi? Zeudi sarà la protagonista di una sorpresa: il fratello Giuseppe, musicista flautista, entrerà in Casa per abbracciarla. Jessica, dopo aver raccontato la sua storia in una sofferente “linea della vita” nella quale il canto è stato il suo unico punto fermo, si esibirà per i suoi compagni e i telespettatori.