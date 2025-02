Tra i due quello più frenato è Alfonso, che ha chiuso da qualche mese una relazione durata ben otto anni. Spesso l'ex Federica è presente nei loro discorsi, cosa che ha infastidito Chiara. In puntata il ragazzo aveva però chiarito di parlare di lei perché il loro rapporto era stato molto seguito dal pubblico e per questo riteneva di doverla includere quando parla di lui. Una cosa però è assodata, le loro strade si sono separate una volta per tutto. "Questo non toglie nulla al nostro rapporto e a quello che provo per Chiara", le aveva detto in puntata. Anche Federica aveva cercato di tranquillizzare la nuova compagna del suo ex: "Conosco Alfonso: lui è molto preso di Chiara, la nostra storia è finita e ci sta che nei nostri racconti esca fuori il nome dell'altro".