Al "Grande Fratello" la collanina della discordia divide Shaila e Lorenzo

Shaila e Lorenzo stanno cercando faticosamente di portare avanti la relazione all'interno del "Grande Fratello", ma non è sempre facile. Per entrambi la permanenza dentro la Casa sta diventando pesante, tra mancanza di affetti e frustrazioni. Una situazione che si ripercuote inevitabilmente sul loro rapporto che è nato e sta crescendo "in cattività". "Mi piaci ma voglio conoscerti fuori da qua perché sia un vero inizio. Qua dentro mi sento pressato e schiacciato, non da te ma perché sto con te", ha ammesso Lorenzo con sincerità. Come loro, anche Javier ed Helena stanno cercando di trovare il giusto equilibrio per viversi il loro sentimento all'interno del reality.