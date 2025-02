La Prestes viene chiamata in Mistery Room per parlare di come si è evoluta la storia tra lei e Javier. Viene mostrata una clip in cui vengono ricostruiti gli sviluppi degli ultimi giorni, con l’agognato bacio. Tornati in diretta la brasiliana ammette che non si sarebbe aspettata che il pallavolista superasse le sue indecisioni. A livello sentimentale però non sbottona più di tanto: si limita a dire di essere felice e di star conoscendo meglio il ragazzo.