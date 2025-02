"Grande Fratello": Shaila e Zeudi contro Javier dopo il bacio a Helena

Nella casa del "Grande Fratello" continua a tenere banco la relazione tra Javier ed Helena. Dopo che il pallavolista ha confessato di aver baciato la brasiliana, Zeudi e Shaila si ritrovano a confrontarsi sulla situazione. L'ex Velina da parte sua ha le idee piuttosto chiare: quando un uomo dice a una donna di non sapere cosa lo frena, è perché non prova un sentimento autentico. E Javier ha sempre detto di vedere Helena come un'amica. Tanto più che, come ha ricordato in puntata, Shaila ricorda che quando era interessato a lei il pallavolista non era così indeciso...