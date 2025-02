"Grande Fratello", il racconto della ventottesima puntata

Strategie, duri scontri ma anche riavvicinamenti e verità, Alfonso Signorini presenta la nuova puntata partendo da Iago, Stefania e Jessica e mostra una clip in cui Iago critica Jessica e insinua che non abbia mai letto un libro. La Morlacchi non nega: “Ne avrò letti due, non c’è andato molto lontano, ma sono molto intelligente e l'intelligenza non si misura dai libri letti". Stefania conferma di aver già chiarito con Jessica.Secondo Iago, Jessica si sta impegnando solo al 50% nella Casa, perché trascorre troppo tempo a letto. Si giustifica dicendo: “Io ho cercato tanto di parlare con te, ma non è che ti mostri molto nella Casa”, e la accusa di non farsi mai vedere, se non durante la puntata, motivo per cui gli risulta difficile avvicinarsi a lei durante la settimana. Jessica ribatte che con Iago tende a parlare di argomenti più seri legati alla convivenza – come la Rivoluzione francese – e che in lui non trova leggerezza, motivo per cui non si sente spontaneamente portata a cercarlo. “Io sono più contenta di farmi una risata, tutto qua”, ammette la cantante.