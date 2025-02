Riguardo al rapporto con Helena, Zeudi ha dichiarato ad Alfonso che al momento non è possibile per lei rimanere amiche: "“Io mi sono illusa e gliel'ho detto: distaccati, perché provo certe cose e non va bene. Se vogliamo costruire un rapporto di amicizia, la mia amicizia nei tuoi confronti sarebbe falsata”. Per questo, ha deciso di prendere le distanze da tutti e due: "Sono cose loro, io non c'entro più nulla ormai. Mi faccio da parte ma non reagirò mai come ha fatto Helena. Io sono diversa, non li offenderei mai dicendo che sono furbi e falsi".