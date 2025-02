"Grande Fratello": Javier indeciso tra Helena e Zeudi, chi sceglierà?

Nella casa del "Grande Fratello" vanno in scena i dubbi d'amore. Javier Martinez è attanagliato dai dubbi e non sa chi scegliere tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. La vicinanza della modella brasiliana sembra metterlo sempre più in crisi. Insieme, i due, in giardino sono vicini e si scambiano dolci parole e lui ammette: "Mi fa arrabbiare la mia indecisione". Lei lo guarda e lo rassicura: “Ti vuoi tutelare perché hai sofferto tanto che male c'è. Ti ricordi quanto mi sei stato vicino? Quando piangevo, avevo paura, ero debole, eri lì. Sei una persona stupenda”. Tra i due c'è complicità, si incoraggiano, si stuzzicano. Lui crede di provare qualcosa per lei ma anche la ex Miss Italia non gli è indifferente.