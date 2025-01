Al "Grande Fratello" prove di riappacificazione tra Amanda e Mariavittoria

Mariavittoria, attraverso gli sguardi, percepisce il bene che le vuole Amanda ma ha dentro di sé un muro che non riesce a superare, probabilmente sorto per mancanza di fiducia. Non comprende nemmeno la disparità di trattamento tra lei e Helena: la brasiliana viene trattata da Amanda con maggior riguardo, come se fosse una figlia. "Non sono gelosa" specifica la ragazza, non alla ricerca di esclusività. Tuttavia, non può rimanere indifferente ai diversi comportamenti messi in atto dalla donna. Lo strappo sembra impossibile da ricucire. Per quanto ci provino e ci riprovino, le due amiche non riescono a tornare al rapporto di prima. Problemi di gelosia o mancanza di fiducia?