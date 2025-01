Amanda non crede che tra di loro ci sia ancora affetto. Ribadisce di non essere risentita per la Nomination ricevuta, ma precisa che ad averla turbata è stato proprio l'evoluzione del loro rapporto: "Per me è una delusione, è una sconfitta". "Tu ti comporti come se ti avessi fatto un torto, ma non te l'ho mai fatto. Io ci sono sempre stata per te. Tu, per me, non ci sei mai stata".

"Hai difficoltà ad accettare una Nomination" afferma Mariavittoria, infastidita dai suoi ragionamenti.