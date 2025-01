"Grande Fratello", il racconto della ventiseiesima puntata

Alfonso Signorini apre la puntata dedicando un pensiero al Giorno della Memoria e ricordando gli avvenimenti di 80 anni fa ad Auschwitz: “Ricordare vuol dire non sbagliare mai più”.





Dopo il collegamento con la Casa il conduttore chiama subito a rapporto Helena, Zeudi e Javier, il famoso triangolo e mostra una clip in cui si vede la coppia formata da Javier e Zeudi. "La situazione è abbastanza confusa" dice Alfonso sottolineando come Helena si sia finora esposta più degli altri dal punto di vista dei sentimenti e delle emozioni. Quest'ultima ammette di essere delusa da Zeudi, che non è stata chiara e si contraddice. Zeudi allora si difende e dice di essere sempre stata infatuata di Helena, di averglielo dimostrato, ma di non aver avuto nessun segnale da lei e di non poter aspettare i suoi tempi. Da una clip si vede Helena nel confessionale che confessa: “Volevo fare l’amore con Javier prima di entrare”. Javier ribadisce di averle già detto che per lui lei può essere solo un'amica. Helena dice ad Alfonso di voler tirarsene fuori: “Basta”. Zeudi ribadisce che lei non può più aspettarla e che Helena si sta comportando da egoista non pensando che ai propri sentimenti. Da una clip notturna si vede Zeudi che prova a baciare Helena, la quale che mette in dubbio le vere intenzioni di Zeudi verso Javier.