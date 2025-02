Shaila Gatta ha notato che Lorenzo Spolverato è molto concentrato sul gioco e questo sta creando un certo malessere in lei. Prima ne parla con le amiche e poi decide di confrontarsi con lui e spiegargli cosa sta succedendo. "Essendo molto sensibile quando tu stai male, io sto male, perché me ne faccio molto carico. Non è una tua colpa ma una dinamica mia. Tu come motivazione ricerchi delle sfide per avere le tue conferme, come la ricerca della giustizia, questa è la tua modalità" spiega la ballerina. Shaila si sente sola, non vuole arrivare al punto di dover lasciare Lorenzo, ma cerca di fargli capire che qualcosa non sta funzionando: "Oggi, è stata una giornata in cui mi sono sentita molto appesantita dal tuo dolore" continua la ragazza "Mi manca il mio compagno, tu mi manchi".