"Grande Fratello", Helena Prestes attacca Zeudi Di Palma: "Sei falsa e molto furba"

Chiamate in studio dal conduttore Alfonso Signorini, le due concorrenti del "Grande Fratello" cominciano a confrontarsi senza esclusione di colpi. Prima dell'inizio dello scontro, a fornire l'assist a Zeudi Di Palma è Javier Martinez: "Penso che a Helena non piacciano le donne". "Sono assolutamente d'accordo", attacca l'ex Miss Italia. "Cosa vuol dire che non mi piacciono le donne? Io sono sempre stata chiara con te Zeudi: non ho mai avuto un rapporto con una donna, ma tu mi hai aperto un mondo. Ci vuole tempo, ma iniziando a conoscerti abbiamo avuto una bella amicizia che oggi tu mi hai provato che non è mai esistita", ribatte la modella. "Come fa a esistere un'amicizia se c'è un'infatuazione da parte mia nei tuoi riguardi? È un'amicizia che diventata sfalsata, come è stata la tua con Javier", spiega Zeudi. E precisa: "Quando provi qualcosa per le persone che va oltre, diventa diverso. Non può essere un'amicizia perché il rapporto diventa falso". "Adesso sei libera di provare con Javier, ok? Io non sono in mezzo a voi due, devi smettere di dirlo", attacca Helena. E aggiunge: "Tu non sai quello che vuoi, non sei ancora infatuata di me".