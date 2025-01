"Grande Fratello", sboccia l'amore tra Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli

Il conduttore Alfonso Signorini esprime tutta la sua felicità per la nuova coppia e fa sentire ad Alfonso tutto il tifo del pubblico napoletano che lo sostiene nel suo percorso. "Io amo Napoli prima di tutto e tutti. Io ho sempre detto che la mia fidanzata deve essere napoletana, in questo caso ho trovato lei che è di Trento, ma la farò di diventare di Napoli", spiega ridendo l'inquilino. Il ragazzo ribadisce di essere contento per questa nuova relazione ma, dopo anni passati assieme a Federica, non è stato semplice ricominciare. "È stato strano per me, il mio cuore era ferito. Con Chiara è nato un po' così: vedevo in lei una ragazza bella, intelligente e capace e avevo voglia di conoscerla. Poi la realtà ha superato le aspettative", spiega Alfonso. L'ex ragazza Federica Petagna aveva espresso inizialmente dubbi sulla nuova coppia, ma ora sembra aver cambiato piano piano idea. "Vedevo un suo sentimento non sincero, però inizio a ricredermi perché non penso che le lacrime si possano inventare e mi fa piacere questo nuovo amore", ammette l'ex concorrente del "Grande Fratello". In passato Alfonso è stato accusato, e lui stesso lo aveva ammesso, di essere troppo geloso. Ora, però, il ragazzo promette di cambiare: "Ho capito gli errori che ho fatto con fede e ,infatti, le ho chiesto scusa più volte. Sicuramente non li farò più".